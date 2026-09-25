80% перевозок между Россией и Казахстаном идут по электронным документам

Объём перевозок между Россией и Казахстаном за 8 месяцев 2026 года составил 63,7 млн тонн, на 3% больше, чем годом ранее.
Такие данные приводят в своем макс-канале Российские железные дороги по итогам встречи главы РЖД Олега Белозёрова с председателем правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Елжасом Отыншиевым.
Контейнерные перевозки выросли на 2,8% к аналогичному периоду 2025 года и составили 860 тыс. TEU.
Главы компаний обсудили основные направления совместной работы, включая наращивание объёмов перевозок грузов, повышение эффективности межгосударственных стыковых пунктов, развитие международных маршрутов и сотрудничество в сфере новых транспортных технологий.
О.Белозёров подчеркнул, что большое значение придаётся работе по реализации плана совместных действий ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ» по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.
По его словам, доля перевозок по электронным перевозочным документам составляет уже более 80%. «Применение электронных накладных позволяет сократить время обработки документов в 2-3 раза», – отметил О.Белозёров.
Фото: РЖД