Запущено производство изоляции для судостроения

На заводе «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» в Хабаровске начала работу линия по выпуску изоляции из каменной ваты для строительства судов. Как сообщили SeaNews в компании, инвестиции в открытие нового производства составили 100 млн рублей.

Ежегодно новая линия будет выпускать более 20 тыс. куб. м судовой тепло- и звукоизоляции, а также огнезащиты палуб, переборок и корпусных конструкций на морских и речных судах и нефтегазодобывающих платформах. Выход производства на полную мощность запланирован в первом квартале 2026.

Основными потребителями продукции станут судостроительные верфи в Хабаровском и Приморском краях.

На линии установлено оборудование только российских поставщиков. Проектирование и монтажные работы также выполняли отечественные организации.

Обслуживанием линии по производству материалов для строительства судов пока занимаются штатные сотрудники завода. С ростом количества заказов и загрузки участка по выпуску технической изоляции их число может увеличиться в 5 раз.

Сегодня изоляцию для судостроения ТЕХНОНИКОЛЬ, помимо предприятия в Хабаровске, производят на заводах каменной ваты в Белгороде, Рязани и Челябинске. Они выпускают более 400 видов материалов для судов и морских нефтегазовых сооружений. Плиты используют для тепло- и звукоизоляции, а также огнезащиты палуб, переборок и несущих металлических конструкций морских платформ. Вся продукция соответствуют нормам Международной морской организации IMO, Морского регистра судоходства и «Российского классификационного общества», подчеркнули в компании. Отгрузки ведутся во все регионы РФ, на все виды судов и шельфовые проекты.

Фото: ТехноНИКОЛЬ