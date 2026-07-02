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ОСК БМРТ Капитан Ипатов спуск на воду Адм верфи
02.07.2026

Адмиралтейские верфи спустили на воду супертраулер

    • На производственной площадке «Адмиралтейских верфей» состоялась церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Ипатов». Как сообщили SeaNews в ОСК, это седьмое судно, строящееся в рамках государственной программы инвестиционных квот для Русской Рыбопромышленной Компании.

    На сегодняшний день эти суда являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения продукции. Каждое из судов рассчитано на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн минтая. Промысел ведется в Охотском и Беринговом морях. Особенностями нового поколения траулеров являются значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и комфортные условия труда и отдыха экипажей.

    Первые четыре траулера проекта СТ-192, построенные «Адмиралтейскими верфями» для РРПК, уже успешно ведут промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и зарекомендовали себя как лидеры по вылову и переработке рыбной продукции. Пятый супертраулер «Капитан Юнак» находится на промысловых испытаниях и в скором времени должен приступить к работе.

    После завершения работ на достроечной набережной и успешных ходовых испытаний новый траулер будет готов приступить к выполнению задач в акватории Охотского и Берингова морей, внося вклад в обеспечение продовольственной безопасности России и укрепление ее позиций на мировом рынке рыбной продукции.

    Контракт на строительство больших морозильных рыболовных траулеров подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. БМРТ «Капитан Ипатов» был заложен в феврале 2025 года. В настоящее время на стапелях «Адмиралтейских верфей» продолжается строительство восьмого судна серии – БМРТ «Александр Бузаков».

    Основные характеристики судна:

    • вместимость грузовых трюмов – 5620 куб. м;
    • длина – 108,2 м;
    • ширина – 21 м;
    • автономность по запасам топлива – 45 суток;
    • экипаж – до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса;
    • скорость – 16 узлов.

    Класс Российского морского регистра судоходства: (RMRS) KM * I A Super (hull) ICE 3 (power) AUT 1 REF BWM (T) Fishing Vessel.

    Фото: ОСК


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