Адмиралтейские верфи спустили на воду супертраулер

На производственной площадке «Адмиралтейских верфей» состоялась церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Ипатов». Как сообщили SeaNews в ОСК, это седьмое судно, строящееся в рамках государственной программы инвестиционных квот для Русской Рыбопромышленной Компании.

На сегодняшний день эти суда являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения продукции. Каждое из судов рассчитано на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн минтая. Промысел ведется в Охотском и Беринговом морях. Особенностями нового поколения траулеров являются значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и комфортные условия труда и отдыха экипажей.

Первые четыре траулера проекта СТ-192, построенные «Адмиралтейскими верфями» для РРПК, уже успешно ведут промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и зарекомендовали себя как лидеры по вылову и переработке рыбной продукции. Пятый супертраулер «Капитан Юнак» находится на промысловых испытаниях и в скором времени должен приступить к работе.

После завершения работ на достроечной набережной и успешных ходовых испытаний новый траулер будет готов приступить к выполнению задач в акватории Охотского и Берингова морей, внося вклад в обеспечение продовольственной безопасности России и укрепление ее позиций на мировом рынке рыбной продукции.

Контракт на строительство больших морозильных рыболовных траулеров подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. БМРТ «Капитан Ипатов» был заложен в феврале 2025 года. В настоящее время на стапелях «Адмиралтейских верфей» продолжается строительство восьмого судна серии – БМРТ «Александр Бузаков».

Основные характеристики судна:

вместимость грузовых трюмов – 5620 куб. м;

длина – 108,2 м;

ширина – 21 м;

автономность по запасам топлива – 45 суток;

экипаж – до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса;

скорость – 16 узлов.

Класс Российского морского регистра судоходства: (RMRS) KM * I A Super (hull) ICE 3 (power) AUT 1 REF BWM (T) Fishing Vessel.

Фото: ОСК