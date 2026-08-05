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Верхний Рейн несудоходен из-за засухи
05.08.2026

Верхний Рейн несудоходен из-за засухи

    • Низкий уровень воды в летний период, особенно в последние годы, является типичной проблемой для перевозок по Рейну. Но нынешняя засуха в Западной Европе привела к тому, что в верхнем течении река стала практически несудоходной, пишет The Maritime Executive.

    Главное бутылочное горлышко – у Кауба, вниз по реке от Висбадена. Сейчас глубина там составляет меньше 12 дюймов (менее 30,5 см). что не позволяет речным судам подниматься выше и отрезает участок до Маннхайма, Страсбурга и Базеля.

    Даже на тех участках, которые остаются судоходными, загрузка барж, по данным Reuters, ограничена до 10% их грузовместимости, чтобы минимизировать осадку и обеспечить безопасный проход.

    В результате операторы вынуждены поднимать ставки на перевозку. С июня ставки взлетели, по грубым прикидкам, втрое.

    Грузы переориентируются на автотранспорт и железную дорогу, но и там тарифы выросли в связи с увеличением спроса.

    Ожидается, что уже на этой неделе могут быть закрыты отдельные участки и на нижнем Рейне.

    Снижение уровня воды затронуло и Дунай – круизное судоходство и грузовые перевозки практически остановились.

    Фото: Berliner Telegraph


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