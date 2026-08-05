Верхний Рейн несудоходен из-за засухи

Низкий уровень воды в летний период, особенно в последние годы, является типичной проблемой для перевозок по Рейну. Но нынешняя засуха в Западной Европе привела к тому, что в верхнем течении река стала практически несудоходной, пишет The Maritime Executive.

Главное бутылочное горлышко – у Кауба, вниз по реке от Висбадена. Сейчас глубина там составляет меньше 12 дюймов (менее 30,5 см). что не позволяет речным судам подниматься выше и отрезает участок до Маннхайма, Страсбурга и Базеля.

Даже на тех участках, которые остаются судоходными, загрузка барж, по данным Reuters, ограничена до 10% их грузовместимости, чтобы минимизировать осадку и обеспечить безопасный проход.

В результате операторы вынуждены поднимать ставки на перевозку. С июня ставки взлетели, по грубым прикидкам, втрое.

Грузы переориентируются на автотранспорт и железную дорогу, но и там тарифы выросли в связи с увеличением спроса.

Ожидается, что уже на этой неделе могут быть закрыты отдельные участки и на нижнем Рейне.

Снижение уровня воды затронуло и Дунай – круизное судоходство и грузовые перевозки практически остановились.

Фото: Berliner Telegraph