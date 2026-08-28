«Совкомфлот» завершил полугодие с прибылью

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2026 года.

Как сообщили SeaNews в группе, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) выросла на 61% и составила 809 млн долларов, показатель EBITDA увеличился на 108% до 547 млн долларов. Рентабельность показателя EBITDA составила 68% против 53% в первом полугодии 2025 года.

Выручка по группе увеличилась на 66% до 1,03 млрд долларов, чистая прибыль составила 284 млн долларов против чистого убытка 435 млн за первое полугодие прошлого года.

Эксплуатационные расходы увеличились на 15% до 225 млн долларов, общие и административные расходы – на 35% до 65 млн долларов.

Скорректированная чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, по итогам отчетного периода составила 266 млн долларов, или 20,1 млрд рублей, что соответствует доходу в размере 8,48 рублей на акцию.

Обеспечить положительную динамику позволили устойчивый рост объема доходов портфеля долгосрочных контрактов (в том числе за счет расширения флота для обслуживания индустриальных проектов) и увеличение доходов в танкерных сегментах бизнеса, пояснили в компании.

Чистый долг на 30 июня 2026 года составлял 678 млн долларов, на 89% больше, чем на 31 декабря 2025 года.

Компания подтверждает приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне не менее 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.

Фото: Совкомфлот