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ZIM закончил второй квартал 2026 с прибылью
20.08.2026

ZIM закончил второй квартал 2026 с прибылью

    • Выручка ZIM Integrated Shipping Services Ltd. за второй квартал 2026 года составил 1,78 млрд долларов, на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. сообщили SeaNews в компании.

    Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 4% до 491 млн долларов. Чистая прибыль составила 64 млн долларов против 24 млн за второй квартал 2025 года, скорректированная чистая прибыль – 77 млн против 24 млн в 2025.

    Объем перевозок увеличился на 3% до 922 тыс. TEU при средней ставку 1590 долларов за TEU, на 8% больше, чем годом ранее.

    По итогам первого полугодия выручка линии была на 11,6% ниже, чем в январе-июне 2025 года – 3,18 млрд долларов против 3,64 млрд, что объясняется снижением как объемов перевозок, так и фрахтовых ставок.

    ZIM перевез за первое полугодие 1.79 млн TEU, на 2,8% меньше, чем годом ранее. При этом средний уровень ставки составлял 1455 долларов за TEU, на 10,9 ниже, чем в первом полугодии 2025 года.

    Показатель EBITDA снизился в 1,55 раза с 1,25 млрд долларов до 804 млн. Операционная прибыль сократилась в 4,9 раза до 126 млн долларов.

    Чистый убыток составил 33 млн долларов против чистой прибыли 320 млн годом ранее.

    Фото: Shipspotting / Philippe Lauca


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