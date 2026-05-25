Frontline увеличил выручку, прибыль и TCE в первом квартале 2026

Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за первый квартал 2026 года. Как сообщили SeaNews в компании, выручка составила 714,2 млн долларов. Это на 14,4% больше, чем в последнем квартале 2025 года.

Чистая прибыль выросла в сравнении с предыдущим кварталом почти в 2,5 раза до 559,1 млн долларов, скорректированная прибыль – в 1,5 раза до 344,9 млн долларов.

Тайм-чартерный эквивалент в сегменте VLCC составил в первом квартале 2026 года 103,5 тыс. долларов в день (прогнозировалось 107,1 тыс. долларов) против 74,2 тыс. долларов в последнем квартале 2025 года, во втором квартале 2026 года ожидается 181,7 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте на ближайшие 12 месяцев должна составлять 24,3 тыс. долларов.

В сегменте танкеров Suezmax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте в первом квартале 2026 года составляла 72,4 тыс. долларов против 31,2 тыс. долларов в четвертом квартале прошлого года и против прогнозировавшихся 76,7 тыс. долларов. Во втором квартале этого года, исходя из заключенных контрактов, ожидается 131,3 тыс. долларов. Чтобы выйти в ноль, необходимо в течение ближайшего года зарабатывать в день 24,3 тыс. долларов.

В сегменте LR2 / Aframax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте в первом квартале 2026 года составляла 50,7 тыс. долларов против 33,5 тыс. долларов в четвертом квартале и против ожидавшихся 62,4 тыс. долларов. Во втором квартале 2026 года прогнозируется 125 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, нужно обеспечить среднегодовые 23,6 тыс. долларов в день.

