Крупную партию незадекларированной электроники задержали на таможне

Крупную партию незадекларированной электронной техники обнаружили сотрудники мобильной группы Астраханской таможни при проверке четырех большегрузов, остановленных на трассе.

Как сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале, всего выявлено около 40 тыс. единиц техники иностранного производства общим весом свыше 80 тонн. Стоимость товаров оценивается в 245 млн рублей.

По словам водителей фур, все они следовали из Киргизии в Болгарию по единому маршруту – от одного отправителя и к одному и тому же получателю.

В ходе анализа товаросопроводительных документов факт помещения транспортных средств и перемещаемых товаров под процедуру таможенного транзита не подтвердился.

Кроме того, в товарных накладных было указано, что грузовые автомобили перевозят одежду. Фактически же они перемещали более 4,6 тыс. телевизоров и порядка 35 тыс. других электронных устройств: цифровые камеры, автоплееры, очки виртуальной реальности, мини-ПК, игровые приставки, экшн-камеры и другую технику.

Владелец товара имел возможность поместить товар под процедуру таможенного транзита, но не воспользовался данным правом, товары были изъяты, отметили в ФТС. Рассматривается вопрос о передаче товаров в федеральную собственность.

