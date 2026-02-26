Информационно-аналитическое агентство
Цветочный импорт на Урал
26.02.2026

Цветочный импорт на Урал

    • Более 8 млн. штук импортных цветов оформили в феврале, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Всего с начала года на Урал привезли более 670 тонн цветочной продукции – около 13 млн цветов.

    Цветочный импорт на Урал«Основная доля импорта приходится на розы – более 3 миллионов штук (185 тонн). Второе и третье места по популярности делят хризантемы и гвоздики – по миллиону штук (74,5 и 32 тонны соответственно). Традиционных «восьмимартовских» тюльпанов с начала февраля на Урал завезли почти 3 млн. штук. Основные объемы поставок начались с середины месяца», – отметил исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

    Основную массу цветов завозят на Урал автомобильным транспортом. Лидер среди стран-поставщиков – Королевство Нидерланды на него приходится около 70% всех поставок. Из Нидерландов везут цветы, выращенные как в самом Королевстве, так и в Эквадоре, Кении Колумбии и Италии. На прямые поставки из Эквадора приходится 14% ввозимых цветов (поставки авиатранспортом). Остальная часть цветочной продукции поставляется из Китая.

    Из КНР уральские таможенники оформили 118 тонн живых цветов. Это гвоздики – 820 тыс. штук (31 тонна), розы – 376 тыс. штук (43 тонны) и хризантемы – 250 тыс. штук (14 тонн).

    Фото: отдел по связям с общественностью УТУ


