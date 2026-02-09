Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Сербия в январе-августе 2022 года
09.02.2026

Товарооборот Россия – Сербия в 2025 году

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2026
    Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год
    Динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов выше рынка
    2025Глобал ПортсКонтейнерооборот
    0
    04.02.2026
    Рекордный контейнерооборот в Гетеборге
    Контейнерооборот порта Гетеборг по итогам 2025 года составил 934 тыс. TEU, на 4% больше, […]
    2025ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    29.01.2026
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%
    Импорт сократился на 11,4%.
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.01.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 1,8%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.01.2026
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 10 месяцев 2025
    Поставки из РФ в ЕС в денежном выражении незначительно снизились.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзМорские перевозкиРоссия
    0
    04.02.2026
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2025
    Почти четверть поставок в Россию приходится на Германию.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзИмпортРоссия
    0


  •  

    Pioneer AI
    ● SYSTEM ONLINE _
    Оптимизация
    ФОТ -60%

    Neural Logist Agent.
    Автоматизация 24/7.

    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    09.02.2026 Чуть меньше самых больших
    09.02.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2026
    06.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •