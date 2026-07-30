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Погрузка цемента на жд, июнь 2026
30.07.2026

Средний вес грузового поезда вырос

    • В первом полугодии 2026 года средняя масса грузового поезда на сети РЖД достигла 4098 тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как пояснили РЖД в своем макс-канале, показатель вырос на 39 тонн – столько обычно везёт пара автомобильных фур. А таких поездов по сети РЖД проходят тысячи каждый день, и один состав заменяет порядка 200 фур.

    Среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого парка в первом полугодии увеличилась на 1% и составила 1 млн 683 тыс. тонно-километров брутто. То есть, каждый локомотив ежедневно перемещает 1683 тонны на тысячу километров – в среднем: вагоны могут быть как гружёными, так и порожними, а в поезде нередко имеются два локомотива, один из которых подталкивающий, или которые ведут соединённый состав, и тогда масса перемещаемого груза гораздо больше.

    РЖД системно работают над снятием ограничений для тяжеловесных составов, усиливая путь, энергоснабжение и надёжность искусственных сооружений, подчеркнули в компании. Увеличение массы поезда при сохранении числа ниток графика даёт значительные эффекты: уменьшает расход энергии на тонно-километр и повышает отдачу от каждого локомотива на существующей инфраструктуре.

    Фото: РЖД

     


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