Средний вес грузового поезда вырос

В первом полугодии 2026 года средняя масса грузового поезда на сети РЖД достигла 4098 тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пояснили РЖД в своем макс-канале, показатель вырос на 39 тонн – столько обычно везёт пара автомобильных фур. А таких поездов по сети РЖД проходят тысячи каждый день, и один состав заменяет порядка 200 фур.

Среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого парка в первом полугодии увеличилась на 1% и составила 1 млн 683 тыс. тонно-километров брутто. То есть, каждый локомотив ежедневно перемещает 1683 тонны на тысячу километров – в среднем: вагоны могут быть как гружёными, так и порожними, а в поезде нередко имеются два локомотива, один из которых подталкивающий, или которые ведут соединённый состав, и тогда масса перемещаемого груза гораздо больше.

РЖД системно работают над снятием ограничений для тяжеловесных составов, усиливая путь, энергоснабжение и надёжность искусственных сооружений, подчеркнули в компании. Увеличение массы поезда при сохранении числа ниток графика даёт значительные эффекты: уменьшает расход энергии на тонно-километр и повышает отдачу от каждого локомотива на существующей инфраструктуре.

Фото: РЖД