Новый сервис Китай – российский Дальний Восток

Дальневосточный терминал Глобал Портс начал обработку нового регулярного контейнерного сервиса по маршруту Врангель — китайские порты Циндао и Нинбо, сообщила Группа «Дело» в своем макс-канале.
Как следует из сообщения, сервис организован компанией «Евросиб». На сервисе задействован контейнеровоз «Hong Li Chang Jiu» вместимостью 1150 TEU.
Судозаходы на дальневосточный терминал ГК «Дело» будут выполняться 2-3 раза в месяц. Транзитное время до Нинбо составляет 4 суток, до Циндао — 8 суток.
С терминала Врангель импорт в составе ускоренных контейнерных поездов будет отправляться в распределительные центры Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.
Фото: ГК «Дело»