Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый сервис Китай – российский Дальний Восток
27.08.2026

Новый сервис Китай – российский Дальний Восток

    • Дальневосточный терминал Глобал Портс начал обработку нового регулярного контейнерного сервиса по маршруту Врангель — китайские порты Циндао и Нинбо, сообщила Группа «Дело» в своем макс-канале.

    Как следует из сообщения, сервис организован компанией «Евросиб». На сервисе задействован контейнеровоз «Hong Li Chang Jiu» вместимостью 1150 TEU.

    Судозаходы на дальневосточный терминал ГК «Дело» будут выполняться 2-3 раза в месяц. Транзитное время до Нинбо составляет 4 суток, до Циндао — 8 суток.

    С терминала Врангель импорт в составе ускоренных контейнерных поездов будет отправляться в распределительные центры Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.07.2026
    Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия
    Запустила группа FESCO
    FESCO жд сервисКитайСредняя Азия
    0
    02.04.2026
    Прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
    Запустят Глобал Портс, «Почтовая логистическая компания» и РЖД
    Глобал Портсжд сервисОЖДПочтовая логистическая компания
    0
    25.05.2026
    Грузовые перевозки между Россией и Китаем, 4 месяца 2026
    Рост на 3% к аналогичному периоду прошлого года
    Грузоперевозкижд перевозкиКитайРЖД
    0
    09.02.2026
    Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    С зерновыми грузами
    KurganЗерноКитайКонтейнерный поезд
    0
    19.02.2026
    FESCO запустила сервис между Камбоджей и Россией
    через Хошимин
    FESCO Камбоджаконтейнерный сервис
    0
    16.06.2026
    Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут
    А на российско-китайской – будут
    КитайПункты пропуска Режим работы
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.08.2026 Новый сервис Китай – российский Дальний Восток
    26.08.2026 FESCO отправила первый рейс из Петербурга в Турцию
    26.08.2026 Заторы в портах хуже, чем во время пандемии
    26.08.2026 CMA CGM инвестирует в порт Джидда в Саудовской Аравии
    25.08.2026 ГК «Дело» об уровне контейнеризации жд перевозок
    24.08.2026 FESCO развивает альтернативные маршруты доставки на юг России
    Госрегулирование Показать всё
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •