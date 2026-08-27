Новый сервис Китай – российский Дальний Восток

Дальневосточный терминал Глобал Портс начал обработку нового регулярного контейнерного сервиса по маршруту Врангель — китайские порты Циндао и Нинбо, сообщила Группа «Дело» в своем макс-канале.

Как следует из сообщения, сервис организован компанией «Евросиб». На сервисе задействован контейнеровоз «Hong Li Chang Jiu» вместимостью 1150 TEU.

Судозаходы на дальневосточный терминал ГК «Дело» будут выполняться 2-3 раза в месяц. Транзитное время до Нинбо составляет 4 суток, до Циндао — 8 суток.

С терминала Врангель импорт в составе ускоренных контейнерных поездов будет отправляться в распределительные центры Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: ГК «Дело»