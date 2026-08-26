FESCO отправила первый рейс из Петербурга в Турцию

Транспортная группа FESCO организовала первый рейс из Санкт-Петербурга в Турцию. Как сообщили SeaNews в Группе, судно, вышедшее на маршрут 24 августа, доставит в порты Амбарли (Стамбул) и Гебзе российские экспортные грузы, а в обратном направлении примет контейнеры с турецким импортом.

Для развития этого направления FESCO планирует сделать подобные рейсы регулярными, задействовав на маршруте несколько контейнеровозов, чтобы обеспечивать клиентам из Турции и России различные варианты организации перевозок.

«В текущих условиях рынку особенно важны дополнительные возможности для доставки грузов между Россией и Турцией. Поэтому FESCO оперативно запустила новый маршрут из Санкт-Петербурга, чтобы предложить клиентам альтернативный вариант доставки грузов в обоих направлениях. В наших планах – развивать этот сервис дальше с учетом спроса и потребностей грузоотправителей», – отметил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Фото: FESCO