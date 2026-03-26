Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2026 повысился на 10,4%

В феврале 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна повысился на 10,4% относительно показателя февраля прошлого года.
Согласно имеющимся официальным данным, импорт увеличился на 53,3%. Экспорт сократился на 18,5%. В каботаже было перевалено на 4,1% меньше, чем годом ранее, в транзите – на 53,6% меньше.
Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года соответствовала 45,4%.
Груженых контейнеров было обработано на 21,8% больше, чем в феврале 2025 года. Из общего объема груженых 6,9% приходилось на рефконтейнеры, 93,1% – на сухие.
59,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 23,7% – в экспорте, 16,4% – в каботаже и 0,5% – в транзите.
Перевалка порожних контейнеров сократилась на 22,5%.
В феврале 2026 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 60,6%, Восточный обработал 20,9%, на Корсаков приходилось 7,4%.
