Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
26.03.2026

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2026 повысился на 10,4%

    • В феврале 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна повысился на 10,4% относительно показателя февраля прошлого года.

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт увеличился на 53,3%. Экспорт сократился на 18,5%. В каботаже было перевалено на 4,1% меньше, чем годом ранее, в транзите – на 53,6% меньше.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года соответствовала 45,4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 21,8% больше, чем в феврале 2025 года. Из общего объема груженых 6,9% приходилось на рефконтейнеры, 93,1% – на сухие.

    59,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 23,7% – в экспорте, 16,4% – в каботаже и 0,5% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 22,5%.

    В феврале 2026 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 60,6%, Восточный обработал 20,9%, на Корсаков приходилось 7,4%.

    Новости по теме
    02.03.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026
    После китайских новогодних каникул ставки продолжили снижаться.
    Только для подписчиков
    2026Глобальноконтейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    06.02.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026
    Ставки продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2026Drewryиндекс Drewry WCIФрахтовые ставки
    0
    23.01.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 0,3%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.03.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 10 неделя, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    18.03.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    Снизился на 19,4%
    Только для подписчиков
    2026КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    28.01.2026
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 12,8%
    Только для подписчиков
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2026 в деталях
    26.03.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2026 повысился на 10,4%
    25.03.2026 Первая партия вьетнамских автомобилей в Казахстан через Владивосток
    25.03.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2026 в деталях
    25.03.2026 Вьетнамская госкорпорация подписала соглашения с российскими топ-игроками
    24.03.2026 Новый маршрут Чебоксары – Хабаровск
    Госрегулирование Показать всё
    24.03.2026 Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    23.03.2026 О.Белозёров переназначен на должность главы РЖД
    17.03.2026 Назначен начальник Пулковской таможни
    16.03.2026 Назначения в ФТС
    13.03.2026 Когда будет нужна бумажная накладная
    12.03.2026 О знаках различия для речников
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
