Грузооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
20.02.2026

Грузооборот российских портов в январе 2026 снизился на 7%

    • Грузооборот всех морских портов России в январе 2026 года снизился на 7% относительно показателя января 2025 года.

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в январе 2026 года приходился 81% всего грузооборота, сократился на 5,9%. В каботаже было перевалено на 5% больше, чем годом ранее. Транзит снизился на 26,8%, импорт – на 13,9%.

    Более 47% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 32,2% и 15,6% соответственно. На уголь и кокс приходилось 20,4%.

    Самая высокая динамика была в сегменте грузов на паромах, перевалка которых увеличилась на 37,9%. Руды было обработано на 7% больше, чем в январе 2025 года. Оборот нефти вырос на 1,4%.

    На 73,7% снизился грузопоток металлолома. Перевалка пищевых грузов сократилась на 50,5%, химических грузов – на 41,2%.

    В январе 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 34,8%, Дальневосточный бассейн обработал 28,2%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 24%, 12,2% и 0,8% соответственно.

