Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2026 уменьшился на 26,7%

В январе 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 26,7% относительно показателя января 2025 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 61,3%. Транзит снизился на 1,2%. Каботаж увеличился в 2,5 раза, импорт – на 12%.

В январе 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,8%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 38% приходилось на нефть. Доля зерна в январе 2026 года соответствовала 37,7%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 9,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла на 24,9%. Тарно-штучных грузов было обработано на 21,1% больше, чем в январе 2025 года. Оборот нефти вырос на 17,1%.

Наиболее значительно, на 90,5% сократилась перевалка черных металлов. Грузооборот лесных грузов уменьшился на 79,1%, пищевых грузов – на 60,8%.

В январе 2026 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 49,9%, Астрахань обработала 48,9%, на порт Оля приходилось 1,2%.

