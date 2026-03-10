Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
10.03.2026

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2026 уменьшился на 26,7%

    • В январе 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 26,7% относительно показателя января 2025 года.

    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2026 уменьшился на 26,7%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 61,3%. Транзит снизился на 1,2%. Каботаж увеличился в 2,5 раза, импорт – на 12%.

    В январе 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,8%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 38% приходилось на нефть. Доля зерна в январе 2026 года соответствовала 37,7%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 9,8%.

    Самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла на 24,9%. Тарно-штучных грузов было обработано на 21,1% больше, чем в январе 2025 года. Оборот нефти вырос на 17,1%.

    Наиболее значительно, на 90,5% сократилась перевалка черных металлов. Грузооборот лесных грузов уменьшился на 79,1%, пищевых грузов – на 60,8%.

    В январе 2026 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 49,9%, Астрахань обработала 48,9%, на порт Оля приходилось 1,2%.

    Новости по теме
    02.02.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 15,4%.
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    05.03.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2026: выросла перевалка нефтепродуктов
    Экспорт увеличился на 6,4%, каботаж – на 16,2%
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.02.2026
    Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025
    Плюс 2,6% по грузообороту, плюс 7,3% по контейнерам
    2025ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    06.03.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 10, 2026
    Ставки подросли.
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    23.01.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2026
    Ставки на некоторые направления увеличились.
    2026Балтийское морезерновыеФрахтовые ставки
    0
    23.01.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 0,3%
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.03.2026 Финансовые показатели CMA CGM за 2025 год
    11.03.2026 Как ситуация на Ближнем Востоке сказывается на ставках фрахта
    11.03.2026 ОСК проектирует арктический контейнеровоз
    11.03.2026 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2026
    10.03.2026 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2026
    10.03.2026 Все порты Финляндии, январь 2026
    Госрегулирование Показать всё
    10.03.2026 Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
