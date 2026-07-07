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Назначение в ФТС
07.07.2026

Назначен начальник Центрального таможенного управления

    • Назначен начальник Центрального таможенного управленияС 7 июля 2026 года исполняющий обязанности начальника Центрального таможенного управления Владимир Зябко назначен на должность начальника управления, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    В.Зябко поступил на службу в 2001 году на должность оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Нижневартовской таможни. Руководил Нефтеюганским и Нижневартовским таможенными постами Ханты-Мансийской таможни, Тюменской таможней, также входил в руководящий состав Кольцовской таможни имени В.А.Сорокина, Екатеринбургской и Уральской электронной таможен, был начальником Московской таможни. С декабря 2025 года исполнял обязанности начальника Центрального таможенного управления.

    Назначен начальник Центрального таможенного управленияРоман Муратов, который с апреля 2026 года исполнял обязанности начальника Центральной электронной таможни, с 7 июля решением руководителя ФТС России назначен на должность начальника этой таможни.

    Р.Муратов поступил на службу в 2001 году на должность инспектора финансово-экономического отдела Центральной тыловой таможни. Входил в руководящий состав Лобненского и Вашутинского таможенных постов, а также Московского областного таможенного поста (ЦЭД) Московской областной таможни. С августа 2021 года занимал должность первого заместителя начальника Центральной электронной таможни, с июня 2025 года – заместителя начальника таможни – начальника Московского таможенного поста (ЦЭД) Московской таможни.

    Назначен начальник Центрального таможенного управленияИсполняющего обязанности начальника Омской таможни Дмитрий Лунёв с 7 июля 2026 года назначен начальником этой таможни.

    Д.Лунёв в таможенных органах с 2000 года.  Начинал службу с должности инспектора Исилькульского таможенного поста Омской таможни, работал на различных должностях в Омской таможне. Занимал должности начальника таможенного поста Аэропорт Омск, первого заместителя начальника Омской таможни. С октября 2025 года исполнял обязанности начальника таможни.

    Фото: ФТС


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