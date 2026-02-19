Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в марте 2022 года в деталях
19.02.2026

Грузооборот российских портов в январе 2026 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.02.2026
    Контейнерооборот портов Китая в 2025
    Вырос на 6,8%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    02.02.2026
    Грузы РЖД, январь 2026: снижение на 4%
    По отдельным грузам наметился рост.
    2026ПогрузкаРЖД
    0
    05.02.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
    Экспорт снизился на 34,1%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    13.02.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2026
    Повышение ставок.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    13.02.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2026
    Ставки не изменились.
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    12.01.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2026
    Ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.02.2026 Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025
    19.02.2026 FESCO запустила сервис между Камбоджей и Россией
    19.02.2026 CMA CGM заказывает суда в Индии
    19.02.2026 Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%
    18.02.2026 Персонал ZIM вышел на забастовку
    18.02.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2026
    Госрегулирование Показать всё
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •