Первый газовоз российской постройки завершил первый рейс
05.02.2026

Первый газовоз российской постройки завершил первый рейс

    • Газовоз «Алексей Косыгин», построенный в России и принятый в эксплуатацию 22 декабря 2025 года, успешно завершил первый рейс по маршруту Большой Камень (Приморский край) – Обская губа (Карское море) – губа Ура (Баренцево море) – Мурманск и приступил к работе в рамках проекта «Арктик СПГ 2»:

    Как сообщили SeaNews в «Совкомфлоте», 28 января газовоз осуществил первую погрузку сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» в Обской губе, 3 февраля – выгрузку СПГ на плавучее хранилище газа в губе Ура.

    В ходе выполнения рейса судно совершило в условиях зимней навигации высокоширотный переход по Северному морскому пути, включая его восточный сектор, характеризующийся наиболее сложными навигационными и ледовыми условиями. Средняя скорость при движении во льдах под проводкой ледокола ФГУП «Атомфлот» от мыса Дежнева до Обской губы составила 8,7 узлов, пройденная дистанция – 2488,9 миль, длительность перехода – 12 дней 4 часа 12 минут.

    Первый газовоз российской постройки завершил первый рейсВо время перехода по Севморпути на судне были выполнены предварительные тесты по самостоятельному движению во льдах. «Алексей Косыгин» подтвердил высокие ледовые характеристики, заложенные на этапе проектирования, продемонстрировав лучшие показатели ледопроходимости по сравнению с предыдущим поколением газовозов ледового класса Arc7 серии «Кристоф де Маржери».

    Анализ результатов первого высокоширотного рейса газовоза «Алексей Косыгин» подтвердил эффективность технических решений, реализованных при создании судна, а также готовность танкера-газовоза и его экипажа к бесперебойной круглогодичной работе по обслуживанию проекта «Арктик СПГ 2».

    Высокий ледовый класс Arc7, улучшенные ледовые обводы корпуса, современные технические решения, обеспечивающие безопасную работу в условиях низких температур, позволяют газовозу осуществлять круглогодичную навигацию по трассам Северного морского пути. Дизайн газовоза «Алексей Косыгин» был разработан в продолжение серии судов «Кристоф де Маржери» с учетом опыта их эксплуатации в сложных климатических условиях Арктики.

    В качестве основного вида топлива газовоз использует экологически безопасный СПГ, минимизируя антропогенное воздействие на окружающую среду.

    Судно эксплуатируется под государственным флагом Российской Федерации. Порт приписки – Санкт-Петербург. Экипаж состоит из 31 российского моряка.

    Технические характеристики судна:

    • Грузовместимость – 172 600 куб. м СПГ
    • Длина – 300 м
    • Ширина – 48,8 м
    • Ледовый класс – Arc7
    • Мощность пропульсивного комплекса – 45 МВт (три полноповоротных винторулевых колонки по 15 МВт каждая).

    Напомним, торжественная церемония имянаречения газовоза «Алексей Косыгин» состоялась 11 сентября 2023 года на ССК «Звезда» в Приморском крае при участии Президента РФ Владимира Путина.

    Фото: «Совкомфлот»


