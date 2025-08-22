Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками

Подведомственная Минтрансу России Федеральная служба по надзору в сфере транспорта внедряет современную систему модульных контрольных пунктов, которые предназначены для эффективного надзора за международными автомобильными перевозками на границе Российской Федерации со странами ЕАЭС, сообщает пресс-служба Минтранса.

Каждый модульный пункт включает в себя зоны проверки транспортных средств и документации, служебные помещения для инспекторов, диагностическое оборудование для контроля технического состояния, системы связи для оперативного обмена информацией и необходимую инфраструктуру для комфортной работы персонала.

Функциональные возможности таких пунктов позволяют осуществлять документарный контроль разрешений и товарно-транспортных накладных, проводить технический осмотр транспортных средств, выполнять весовой контроль грузовых автомобилей, проверять режим труда и отдыха водителей, а также регистрировать нарушения в автоматизированной системе.

«Внедрение новой системы значительно повысит эффективность контроля международных автоперевозок, сократит время проведения проверок, улучшит качество обслуживания перевозчиков, усилит безопасность дорожного движения и оптимизирует работу надзорных органов», — считают в Минтрансе.

Проект уже успешно реализуется на границе с Республикой Казахстан, демонстрируя эффективность в обеспечении соблюдения требований международных автоперевозок и подтверждая эффективность выбранного направления развития системы контроля.

Фото: пресс-служба Минтранса