Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
22.08.2025

    • Подведомственная Минтрансу России Федеральная служба по надзору в сфере транспорта внедряет современную систему модульных контрольных пунктов, которые предназначены для эффективного надзора за международными автомобильными перевозками на границе Российской Федерации со странами ЕАЭС, сообщает пресс-служба Минтранса.

    Каждый модульный пункт включает в себя зоны проверки транспортных средств и документации, служебные помещения для инспекторов, диагностическое оборудование для контроля технического состояния, системы связи для оперативного обмена информацией и необходимую инфраструктуру для комфортной работы персонала.

    Функциональные возможности таких пунктов позволяют осуществлять документарный контроль разрешений и товарно-транспортных накладных, проводить технический осмотр транспортных средств, выполнять весовой контроль грузовых автомобилей, проверять режим труда и отдыха водителей, а также регистрировать нарушения в автоматизированной системе.

    «Внедрение новой системы значительно повысит эффективность контроля международных автоперевозок, сократит время проведения проверок, улучшит качество обслуживания перевозчиков, усилит безопасность дорожного движения и оптимизирует работу надзорных органов», — считают в Минтрансе.

    Проект уже успешно реализуется на границе с Республикой Казахстан, демонстрируя эффективность в обеспечении соблюдения требований международных автоперевозок и подтверждая эффективность выбранного направления развития системы контроля.

    Фото: пресс-служба Минтранса


