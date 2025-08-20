Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Вырос экспорт соусов из Сибири
20.08.2025

Вырос экспорт соусов из Сибири

    • В первом полугодии 2025 года сибирские таможенники оформили экспорт более 6 тыс. тонн соусов и ингредиентов для их приготовления – майонеза, кетчупа, горчицы, соевого соуса, маринадов, заправок и других.

    По информации ФТС России, общая стоимость продукции превысила 1 млрд рублей, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года.

    Соусы сибирских производителей поставлялись в 21 страну мира. Основные покупатели – это страны Азии, на них пришлось 80% общего объема поставок. Новыми направлениями экспорта в этом году стали Болгария, Корея и Черногория.

    Лидером среди регионов Сибири по объему экспорта стала Кемеровская область – Кузбасс, на долю которой пришлось 52% всей продукции. Второе место заняли предприниматели Новосибирской области с долей 23%, третье – Иркутская область, обеспечившая около 16% поставок.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.07.2025
    Экспорт рыбы из Новосибирской области растет
    Поставки карпа выросли в 55 раз.
    2025Российский экспортный центрРыбаСтатистика таможни
    0
    12.03.2025
    Жд экспорт через порты, 2 месяца 2025
    В январе-феврале по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 52,8 млн тонн грузов.
    2025ПогрузкаПортыРЖД
    0
    10.06.2025
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 5 месяцев 2025
    В январе-мае 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 18%.
    2025Железная рудаРЖДЭкспорт
    0
    25.02.2025
    Экспорт сладостей из УрФО
    Основные получатели – Китай и Беларусь
    Кондитерские изделияУралЭкспорт
    0
    19.03.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 2 месяца 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года выросли на 18,5%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    18.04.2025
    Экспорт жиров и масел из Сибири растет
    За первый квартал 2025 года на экспорт из Сибири было отправлено свыше 75 тыс. тонн жиров и масла животного и растительного происхождения.
    Растительное маслоСибирьЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    18.08.2025 Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман
    18.08.2025 В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    Госрегулирование Показать всё
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •