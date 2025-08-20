Вырос экспорт соусов из Сибири

В первом полугодии 2025 года сибирские таможенники оформили экспорт более 6 тыс. тонн соусов и ингредиентов для их приготовления – майонеза, кетчупа, горчицы, соевого соуса, маринадов, заправок и других.

По информации ФТС России, общая стоимость продукции превысила 1 млрд рублей, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года.

Соусы сибирских производителей поставлялись в 21 страну мира. Основные покупатели – это страны Азии, на них пришлось 80% общего объема поставок. Новыми направлениями экспорта в этом году стали Болгария, Корея и Черногория.

Лидером среди регионов Сибири по объему экспорта стала Кемеровская область – Кузбасс, на долю которой пришлось 52% всей продукции. Второе место заняли предприниматели Новосибирской области с долей 23%, третье – Иркутская область, обеспечившая около 16% поставок.

