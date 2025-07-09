Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТОП-15 морских грузовых портов Китая в 2021 году
09.07.2025

Грузооборот морских портов Китая в январе-мае 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.04.2025
    Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-февраля 2025 года составил 60,1 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляИмпортФТС
    0
    02.04.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2025 снизился на 11,7%
    Импорт снизился на 31,7%, экспорт увеличился на 17,8%
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.01.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 4 неделя 2025
    Цены на топливо снизились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    09.07.2025
    Для Амурского ГХК планируется доставить 57 единиц крупногабаритного оборудования
    Транспортировку обеспечат шесть баржебуксирных составов
    Амурский ГКХЗеяКитайкрупногабаритный и тяжеловесный груз
    0
    27.05.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-март 2025
    Россия осуществляла поставки в 8 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    21.03.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь 2025
    Россия осуществляла поставки в 10 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.07.2025 Вместимость контейнерного флота CMA CGM превысила 4 млн TEU
    08.07.2025 Нигерия запустила свою первую контейнерную линию
    08.07.2025 Top-25 контейнерных линий на 1 июля 2025
    07.07.2025 Самый солидный портфель заказов у альянса Ocean Alliance
    07.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2025
    07.07.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 снизился на 8,9%
    Госрегулирование Показать всё
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    02.07.2025 Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    01.07.2025 Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •