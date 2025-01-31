РЖД оценивают профицит парка грузовых вагонов на уровне более 400 тыс. единиц

РЖД оценивает профицит парка грузовых вагонов на уровне более 400 тыс. единиц, заявил замглавы РЖД Михаил Глазков в ходе брифинга для журналистов. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

По словам М. Глазкова, постоянное наращивание парка вагонов привело к тому, что на 1 января 2025 года на путях общего и необщего пользования на сети железных дорог находилось 1 млн 382 тыс. вагонов. На февраль парк, необходимый для перевозки предъявляемого груза, составляет 970 тысяч вагонов. «То есть уже порядка 400 тысяч вагонов – это излишний парк, который находится на путях общего пользования и оказывает влияние на перевозки», — сказал он.

РЖД предлагают вагоностроительным заводам сконцентрироваться на постройке специализированного подвижного состава. Есть избыточный род подвижного состава, такой как полувагоны, нефтебензиновые цистерны, но и есть дефицитный специализированный подвижной состав: минераловозы, зерновозы, «бочки» для перевозки метанола. «И наше предложение, что для поддержки промышленности и вывоза предъявляемого объема груза необходимо сконцентрировать работу вагоностроительных заводов именно на изготовлении подвижного состава, который сегодня востребован», — отметил М. Глазков.

Кроме того, перевозчик рассчитывает расширить список станций с вынужденной эвакуацией вагонов. РЖД выходили с с инициативой расширить перечень станций, с которых перевозчик может использовать право принудительной эвакуации вагонов, если эти вагоны не определены для целей перевозки. «Мы предлагали включить, кроме припортовых станций, все погранпереходы, предприятия непрерывного цикла, крупнейшие станции погрузки/выгрузки. Наше предложение включает 747 станций. На данный момент вопрос рассматривается вместе с Минтрансом», – сказал М. Глазков.

Пока принудительная эвакуация вагонов, мешающих движению, возможна только с припортовых станций.

Замглавы РЖД также отметил, что в 2024 году компания увеличила перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, продолжая применять технологию погрузки контейнеров в полувагоны при отправлении с Дальнего Востока. «За прошлый год 406 поездов было перевезено в полувагонах. Сегодня каждый второй поезд, который отправляется с Дальнего Востока, идет в полувагонах», — сказал он.

Он также добавил, что развитие Восточного полигона предусматривает переход на перевозки именно в инновационном подвижном составе. Кузбассу для вывоза в 2025 году 54,1 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении достаточно 68 тыс. инновационных вагонов

«На Кузбассе и вместе с Восточным полигоном сегодня за счет решений, которые мы принимали в 2024 году, сконцентрировано уже 120 тыс. инновационных полувагонов», — сказал М. Глазков.

Фото: РЖД