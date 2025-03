Аналитический дайджест SeaNews, 24-28 марта 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2025

На 12 неделе 2025 года ставки на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2025

Контейнерооборот Турции по итогам первых двух месяцев 2025 года составил 2,18 млн TEU.

Оборот мировых контейнерных линий, январь 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января 2025 года составил 15,2 млн TEU.

Все порты Финляндии, январь 2025

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первого месяца 2025 года составил 115,9 тыс. TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 13 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 13 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 4%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот российских портов в феврале 2025 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в феврале 2025 года снизился на 9,4%.

Грузооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 9,4%

Импорт сократился на 7,2%.

Экспортные перевозки химикатов по жд, 2 месяца 2025

Экспортные перевозки химической продукции российских предприятий по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года составили 887 тыс. тонн.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 в деталях

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя февраля 2024 года на 7,2%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 вырос на 7,2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 8,4%.

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 в деталях

В феврале 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,7%.

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2025: выросла перевалка зерна

В феврале 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 42,4%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2025 в деталях

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 13%.

О восстановлении контейнеропотока через российские порты

По итогам 2024 года российские порты по контейнерообороту практически вышли на совокупные объемы 2021 года.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Сербия в январе 2025 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе 2025 года снизился на 18,6%.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2025

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе 2025 года составил 221,6 тыс. тонн.

Внешняя торговля РФ в январе 2025 года

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за январь 2025 года.

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2025

По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе 2025 года составил 228 тонн.

Экспорт омских сыров растет

С начала 2025 года из Омской области экспортировано 63,5 тонны сыра.

Товарооборот Россия – Индия в 2024 году

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в 2024 году вырос на 9,2%.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь 2025

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе 2025 года составил 2,88 млн тонн.

Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь 2025

По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе 2025 года в денежном выражении составил 2,3 евро.

Фрахтовый рынок

На 13 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта повысились.

На 13 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на отдельных направлениях опустились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 13, 2025

На 13 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов почти на всех направлениях снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 13, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются одиннадцатую неделю подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2025

На 13 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 13 неделя 2025

На 13 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах увеличились.

Фото: ГК «Дело»