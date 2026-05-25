Следственный комитет о попытке теракта на судне в Усть-Луге

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт на судне, прибывшем из бельгийского порта в Усть-Лугу Ленинградской области.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по данным следствия, при заходе в порт Усть-Луга Ленинградской области газовоза «АРРХЕНИУС», произведен его досмотр. На корпусе танкера водолазами были обнаружены взрывные устройства. Установлено, что это морские магнитные мины, заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией они были обезврежены.

Установлено, что судно вышло из порта Антверпен Королевства Бельгия для заправки в морском порту Усть-Луга, куда зашло 20 мая, после чего должно было отправиться в порт Самсун Турецкой Республики. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой в несколько дней от планируемой даты.

«Необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к совершению преступления – говорится в сообщении в макс-канале Следственного комитета.

Скриншот: макс-канал Следственного комитета России