Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Следственный комитет о попытке теракта на судне в Усть-Луге
25.05.2026

Следственный комитет о попытке теракта на судне в Усть-Луге

    • Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт на судне, прибывшем из бельгийского порта в Усть-Лугу Ленинградской области.

    Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

    Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по данным следствия, при заходе в порт Усть-Луга Ленинградской области газовоза «АРРХЕНИУС», произведен его досмотр. На корпусе танкера водолазами были обнаружены взрывные устройства. Установлено, что это морские магнитные мины, заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией они были обезврежены.

    Установлено, что судно вышло из порта Антверпен Королевства Бельгия для заправки в морском порту Усть-Луга, куда зашло 20 мая, после чего должно было отправиться в порт Самсун Турецкой Республики. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой в несколько дней от планируемой даты.

    «Необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к совершению преступления – говорится в сообщении в макс-канале Следственного комитета.

    Скриншот: макс-канал Следственного комитета России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.03.2026
    Минтранс об атаке на российский газовоз в Средиземном море
    3 марта в непосредственной близости от территориальных вод Мальты совершена атака на российское судно
    ГазовозПроисшествияТеракт
    0
    07.04.2026
    Завершен второй этап строительства акватории терминала «Новотранса» в Усть-Луге
    Введена в эксплуатацию судоходная акватория причалов №3 и №4.
    акваторияДноуглублениеНовотрансУсть-Луга
    0
    05.02.2026
    Первый газовоз российской постройки завершил первый рейс
    28 января газовоз осуществил первую погрузку сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» в Обской губе.
    Арктик СПГ 2ГазовозПервый рейсСовкомфлот
    0
    22.01.2026
    Завершены отгрузки изотермических резервуаров для Усть-Луги
    Емкости объемом 48 тыс. куб. м каждый для хранения пропана и бутана изготовил и поставил Саратовский завод РМК.
    РезервуарСаратовский завод РМКУсть-Луга
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.05.2026 Все порты Финляндии, 3 месяца 2026
    26.05.2026 CMA CGM увеличил объем перевозок
    26.05.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 вырос на 1,9%
    25.05.2026 Первый рейс самого большого контейнеровоза под французским флагом
    25.05.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 в деталях
    25.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    22.05.2026 Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO
    22.05.2026 IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •