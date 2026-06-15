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В Ла-Манше задержано судно, шедшее из Усть-Луги
15.06.2026

В Ла-Манше задержано судно, шедшее из Усть-Луги

    • 14 июня британские морские пехотинцы высадились на танкере «Smyrtos», причисляемому к «российскому теневому флоту», сообщают западные источники. Инцидент произошел в проливе Ла-Манш, по данным АИС, судно следовало в Порт-Саид (Египет) из Усть-Луги.

    Предлог был тот же, что и при недавнем задержании танкера, шедшего из Мурманска, – подозрения в использовании ложного флага и проверка соответствующих документов. В шестичасовой операции против гражданского судна участвовали фрегат «Somerset», минный тральщик «Ledbury», самолет, вертолет, поддержку оказывали ВМС Франции. 

    В Ла-Манше задержано судно, шедшее из Усть-Луги

    В результате танкер задержан и отведен на якорную стоянку у южного побережья Англии, один член экипажа, гражданин Индии, задержан и взят под стражу, остальные 24 моряка, граждане Индии и Грузии, остаются на борту.

    Отмечается, что это первый случай применения полномочий по задержанию в британских водах находящихся под санкциями судов «теневого флота», которыми премьер Кир Стармер в марте этого года наделил британских военных и силовиков.

    Тем временем в местной прессе задают вопросы, как так получается, что задержать танкер класса Aframax власти могут, а вот резиновые лодки с мигрантами, которые нередко пересекают Ла-Манш, – нет.

    К вопросу о флаге – танкер-продуктовоз «Smyrtos» 2009 года постройки работает под флагом Камеруна, порт приписки Дуала, судовладелец – китайская компания, управляющая компания – индийская.

    Фото: Shipspotting / timbo2, скриншот: UK Defence Journal


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