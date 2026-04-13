Швеция задержала балкер с российским углем

Утром в воскресенье Береговой охраной Швеции был задержан перевозящий российский уголь балкер «Hui Yuan» под флагом Панамы, сообщает Splash24/7 со ссылкой на Береговую охрану.
Судну было предъявлено обвинение в сбросе в море угольного шлама у южного побережья Швеции. Капитан вину признал и внес залог в счет штрафа.
После этого судно отпустили, и оно последовало по назначению в Лас-Пальмас в Испании.
Как отмечает Splash24/7, Швеция – одна из наиболее агрессивно настроенных к флоту, связанному с Россией, стран Европы. Только в течение последнего месяца Береговая охрана этой страны поднималась на борт четырех судов.
По данным АИС, грузилось судно в Усть-Луге. в настоящее время оно находится в проливе Каттегат.
