Швеция задержала балкер с российским углем
13.04.2026

    • Утром в воскресенье Береговой охраной Швеции был задержан перевозящий российский уголь балкер «Hui Yuan» под флагом Панамы, сообщает Splash24/7 со ссылкой на Береговую охрану.

    Судну было предъявлено обвинение в сбросе в море угольного шлама у южного побережья Швеции. Капитан вину признал и внес залог в счет штрафа.

    После этого судно отпустили, и оно последовало по назначению в Лас-Пальмас в Испании.

    Как отмечает Splash24/7, Швеция – одна из наиболее агрессивно настроенных к флоту, связанному с Россией, стран Европы. Только в течение последнего месяца Береговая охрана этой страны поднималась на борт четырех судов.

    По данным АИС, грузилось судно в Усть-Луге. в настоящее время оно находится в проливе Каттегат.

    Фото: Shipspotting / Pak Agen


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.04.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026
    14.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    13.04.2026 «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    13.04.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2026
    10.04.2026 Финансовые и операционные показатели FESCO за 2025 год
    Госрегулирование Показать всё
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
