Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Франция задержала танкер, следовавший из Мурманска
01.06.2026

Франция задержала танкер, следовавший из Мурманска

    • ВМС Франции задержали танкер, связанный, как утверждают власти страны, с «российским теневым флотом». Источники считают, что речь идет о включенном в санкционные списки танкере «Tagor», который следовал, по данным АИС, из порта Мурманск.

    Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, военные высадились на судно в воскресенье, когда танкер находился в Атлантическом океане более чем в 400 морских милях от побережья Бретани.

    Поводом стали подозрения в использовании ложного флага, которые в результате проверки документов на борту якобы подтвердились (по данным АИС, судно работает под флагом Мадагаскара). По требованию прокуратуры судно было перенаправлено.

    Фото: VesselFinder / Hans Fairhurst


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.04.2026
    Швеция задержала балкер с российским углем
    И отпустила
    Береговая охранаЗадержаниеШвецияШтраф
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.06.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2026
    02.06.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях
    02.06.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    01.06.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2026
    01.06.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 13%
    29.05.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    02.06.2026 Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
    02.06.2026 Определены случаи, когда допускается оформление бумажных экспедиторских документов
    01.06.2026 Запрет на экспорт авиационного керосина
    01.06.2026 Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС
    01.06.2026 Система подтверждения ожидания поставки товаров в действии
    29.05.2026 Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •