Франция задержала танкер, следовавший из Мурманска

ВМС Франции задержали танкер, связанный, как утверждают власти страны, с «российским теневым флотом». Источники считают, что речь идет о включенном в санкционные списки танкере «Tagor», который следовал, по данным АИС, из порта Мурманск.

Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, военные высадились на судно в воскресенье, когда танкер находился в Атлантическом океане более чем в 400 морских милях от побережья Бретани.

Поводом стали подозрения в использовании ложного флага, которые в результате проверки документов на борту якобы подтвердились (по данным АИС, судно работает под флагом Мадагаскара). По требованию прокуратуры судно было перенаправлено.

Фото: VesselFinder / Hans Fairhurst