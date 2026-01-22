Завершены отгрузки изотермических резервуаров для Усть-Луги

Саратовский завод РМК завершил отгрузки изотермических резервуаров в Ленинградскую область, рассказали SeaNews в компании.

Изготовление и поставки двух изотермических резервуаров объемом 48 тыс. куб. м каждый в рамках строительства нового крупного газохимического комплекса для хранения пропана и бутана. Как ранее сообщал SeaNews, речь идет о проекте в Усть-Луге.

Производство началось в августе 2024 года, строительно-монтажные работы стартовали в сентябре 2024, в декабре 2025 года отгрузки были завершены.

Предприятие продолжает активно выпускать этот уникальный для российского рынка вид продукции.

Так, если в 2023 году, объем производства металлоконструкций для изотермических резервуаров составил около 280 тонн, то по итогам 2025 года выпущено около 2100 тонн.

«Саратовский завод РМК» стал первым российским предприятием, которое в 2023 году, полностью импортозаместило производство изотермических резервуаров, подчеркнули в компании. Специалисты завода разработали и внедрили собственную технологию производства с использованием полностью отечественных материалов, в частности, низколегированной стали российского производства.

Ранее на российский рынок поставки резервуаров осуществлялись по техническим стандартам EN (Германия, Финляндия, Швеция), из импортного металла, произведенного по нормам Американского института нефти API.

