Минтранс об атаке на российский газовоз в Средиземном море
04.03.2026

Минтранс об атаке на российский газовоз в Средиземном море

    • 3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз «Арктик Метагаз», сообщило Министерство транспорта РФ в своем телеграм-канале.

    Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины.

    Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

    «Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права. Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – подчеркнули в Минтрансе.

    По данным АИС, «Arctic Metagaz» вышел из Мурманска (некоторые источники уточняют – из Ура-Губы в районе Мурманска, где расположена плавучая установка по хранению СПГ «Саам ПХГ» – проект Новатэка) 19 февраля. В качестве порта назначения указывается Порт-Саид в Египте, туда судно должно было прибыть ориентировочно 23 марта. В истории предыдущих судозаходов танкера значатся порты в Китае и в Египте.

    Танкер-газовоз «Арктик Метагаз» построен в 2003 году в Южной Корее на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в Окпо. Под этим именем и под российским флагом «Арктик Метагаз» работает с апреля 2025 года, до этого судно работало и под норвежским флагом, и под флагом США, и под другими флагами.

    Фото: Shipspotting / Geraldo Pietragala (на фото судно еще под одним из предыдущих имен)


    Новости по теме
    05.02.2026
    Первый газовоз российской постройки завершил первый рейс
    28 января газовоз осуществил первую погрузку сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» в Обской губе.
    Арктик СПГ 2ГазовозПервый рейсСовкомфлот
