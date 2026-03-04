Минтранс об атаке на российский газовоз в Средиземном море

3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз «Арктик Метагаз», сообщило Министерство транспорта РФ в своем телеграм-канале.

Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины.

Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

«Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права. Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – подчеркнули в Минтрансе.

По данным АИС, «Arctic Metagaz» вышел из Мурманска (некоторые источники уточняют – из Ура-Губы в районе Мурманска, где расположена плавучая установка по хранению СПГ «Саам ПХГ» – проект Новатэка) 19 февраля. В качестве порта назначения указывается Порт-Саид в Египте, туда судно должно было прибыть ориентировочно 23 марта. В истории предыдущих судозаходов танкера значатся порты в Китае и в Египте.

Танкер-газовоз «Арктик Метагаз» построен в 2003 году в Южной Корее на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в Окпо. Под этим именем и под российским флагом «Арктик Метагаз» работает с апреля 2025 года, до этого судно работало и под норвежским флагом, и под флагом США, и под другими флагами.

Фото: Shipspotting / Geraldo Pietragala (на фото судно еще под одним из предыдущих имен)