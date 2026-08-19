Электронные навигационные карты озер по заказу Росморречфлота

По заказу Росморречфлота создадут электронные навигационные карты Байкала, а также пограничных озер Псковской области: Псковского, Чудского и Теплого, сообщило агентство в своем макс-канале.

«Современные электронные навигационные карты — не просто аналог бумажных карт. Судоводители получают комплексную навигационную картину в реальном времени. Это важный шаг в цифровизации внутренних водных путей России, в обеспечении безопасности судоходства и оптимизации работы речного флота», – отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

В этом году разработчики выполнят съемку рельефа дна озер Псковской области общей площадью 1,9 тыс. кв. км.

Будут проведены не только гидрографические работы, но и космическая съемка береговой линии и островов.

Далее предстоит комплекс работ на Байкале.

На основе данных о глубинах, надводных и подводных объектах будут созданы актуальные электронные навигационные карты.

Всего планируется исследовать 13,7 тыс. кв. км акваторий озер. Работы в рамках госконтракта выполняет разработчик морских решений Sitronics KT.

Завершить работы планируется до конца 2028 года.

Ранее уже оцифрованы карты Ладожского и Онежского озер, а также рек общей протяженностью более 75 тыс. км.

Фото: Росморречфлот