Экспорт кондитерской продукции из Уральского региона

С начала 2026 года предприятия Урала экспортировали свыше 367 тонн продукции, включающей шоколад и изделия на основе какао-бобов, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. За лето этого года объем экспорта составил более 85 тонн.

Лидерами по объему экспортированной продукции стали Челябинская область (свыше 32 тонн), Тюменская область (более 30 тонн) и Свердловская область (свыше 16 тонн).

«Урал всегда был регионом с сильным экспортным потенциалом. Зарубежные партнеры проявляют растущий интерес к разным отраслям нашей экономики, в том числе и к кондитерской промышленности», – отметил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

География поставок уральского шоколада охватывает 15 стран. Наиболее востребованной продукция остается на рынках Казахстана, Монголии и Азербайджана.

Фото: ФТС