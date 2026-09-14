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Экспорт кондитерской продукции из Уральского региона
14.09.2026

Экспорт кондитерской продукции из Уральского региона

    • С начала 2026 года предприятия Урала экспортировали свыше 367 тонн продукции, включающей шоколад и изделия на основе какао-бобов, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. За лето этого года объем экспорта составил более 85 тонн.

    Лидерами по объему экспортированной продукции стали Челябинская область (свыше 32 тонн), Тюменская область (более 30 тонн) и Свердловская область (свыше 16 тонн).

    «Урал всегда был регионом с сильным экспортным потенциалом. Зарубежные партнеры проявляют растущий интерес к разным отраслям нашей экономики, в том числе и к кондитерской промышленности», – отметил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

    География поставок уральского шоколада охватывает 15 стран. Наиболее востребованной продукция остается на рынках Казахстана, Монголии и Азербайджана.

    Фото: ФТС


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