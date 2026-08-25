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Импорт автомобилей на Сахалин вырос на 27%
25.08.2026

Импорт автомобилей на Сахалин вырос на 27%

    • За 7 месяцев 2026 года на Сахалине оформлено свыше 3,1 тыс. автомобилей для личного пользования, что на 27% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила ФТС в своем макс-канале. Стабильный спрос сохраняется на машины из Японии.

    «Логистику обеспечивают шесть регулярных судов-машиновозов (прекрасное новое слово). Корсаковский таможенный пост еженедельно оформляет до 130 транспортных средств. При росте нагрузки к работе привлекаются сотрудники других подразделений Сахалинской таможни. В штатном режиме, при отсутствии дополнительных проверок документов, оформление одного автомобиля занимает не более суток», – говорится в сообщении.

    Сегодня все пассажирские таможенные декларации на автомобили подаются в электронном виде, что упрощает процедуру – при условии корректности указанных сведений. подчеркнули в ФТС.

    Фото: ФТС


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