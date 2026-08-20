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Дноуглубление в Корсакове начнут осенью
20.08.2026

Дноуглубление в Корсакове начнут осенью

    • Дноуглубительные работы в морском порту Корсаков планируется начать в октябре, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале.

    В Минтрансе России состоялась рабочая встреча министра транспорта Андрея Никитина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, на которой обсуждались ключевые аспекты модернизации морского порта Корсаков. Этот порт играет важную роль для региона, обеспечивая основной объем контейнерных грузов с материка и способствуя увеличению транспортной доступности Курильских островов.

    Одной из главных задач является модернизация портовой инфраструктуры, что создаст условия для значительного роста грузооборота. Проект включает реализацию трех очередей: первая – строительство причалов Южного пирса и оградительного мола, вторая – создание акватории, и третья – реконструкция автодорожного моста и берегоукрепление.

    Сахалинская область готова выделить средства из областного бюджета на реконструкцию причалов и строительство волнозащитного мола. Реализация этих мероприятий обеспечит безопасную обработку судов в операционной акватории порта и позволит увеличить объем перевалки грузов в Южном погрузочном районе.

    Важным этапом в реализации проекта станут дноуглубительные работы, которые позволят Южному погрузочному району принимать суда с осадкой до 9 метров. В прошлом месяце проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, а земснаряд прибыл в Корсаков в конце июля. Начало дноуглубительных работ запланировано на октябрь.

    Фото: Минтранс России


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