Российский экспорт и импорт, 7 месяцев 2026

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-июле 2026 года составил 437,6 млрд долларов США, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

По сравнению с прошлым годом произошел рост на 12,3%, в том числе экспорт увеличился на 12,4% до 263,4 млрд долларов, импорт – на 12% до 174,2 млрд долларов.

Основу российского экспорта в январе-июле 2026 года составляли минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 55,8%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары, доля которых составила 48,6%.

Основными торговыми партнерами России, по данным ФТС, были страны Азиатского региона, доля которых в общем объеме товарооборота составляла 75,2%, при этом по сравнению с показателем января-июля 2025 года товарооборот с ними вырос на 16,3%.

На долю европейских стран приходилось 17,6% товарооборота, рост составил 2,5%, на страны Американского континента – 3,6%, снижение на 3,5%, на страны Африки – 3,5%, рост на 3,4%.

Фото: ФТС