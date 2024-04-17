Контейнерные поезда Китай – Европа в Цзянсу в первом квартале 2024

В первом квартале 2024 года восточно-китайская провинция Цзянсу приняла и отправила 652 грузовых поезда Китай – Европа. Это на 24,9% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на провинциальные власти.

В марте этого года было отправлено и принято 222 грузовых поезда Китай – Европа.

За первый квартал эти поезда перевезли в общей сложности 52 870 TEU, а количество входящих и исходящих составов увеличилось относительно аналогичного показателя прошлого года на 10,5% и 36,8% соответственно.

В том числе количество грузовых поездов Китай – Европа, которые были обработаны в городе Ляньюньган в январе-марте этого года, увеличилось на 40,1%.

Фото: Xinhua