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08.07.2024

Грузооборот российского транспорта, 5 месяцев 2024: рост на 9%

    • Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по января-мая 2024 года составил 2,68 млрд тонн – на 9% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

    По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 5 месяцев 2023 года на 13% и достигли 2,66 млрд тонн.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода составили 503,1 млн тонн, что на 3,1% меньше показателя января-апреля 2023 года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 464 млн тонн, что выше уровня 5 месяцев 2023 года на 2,3%.

    Перевозки морским транспортом за январь-май 2024 года достигли уровня 15,7 млн тонн, что на 14,6% больше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 21,7 млн тонн – на 1,9% больше показателя 5 месяцев 2023 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 178 тыс. тонн, что примерно соответствует уровню предыдущего года.

    В мае 2024 года в сравнении с показателем аналогичного месяца прошлого года суммарный объем перевозок грузов российским транспортом вырос на 13,2% до 785,3 млн тонн.

    Положительную динамику показали автомобильный (+19%) и трубопроводный (+1,2%) виды транспорта.

    Фото: РЖД


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