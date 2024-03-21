Изменение границ порта Темрюк

Распоряжением Правительства России №2033-р от 29 июля 2023 года внесены изменения в границы морского порта Темрюк, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Корректировки связаны с изменением границ участка № 1 территории морского порта Темрюк.

Как поясняют в Росморпорте, изменение границ порта осуществляется в целях реализации проекта по строительству перегрузочного комплекса по перевалке химических продуктов проектной мощностью 150-200 тыс. тонн масел и нефтехимии в год.

Отметим, что еще в 2009 году компания «Росхимтрейд» заявила о намерении завершить проектирование и приступить к строительству терминала по перевалке жидкой нефтехимии, пищевых и парфюмерных масел. Первая очередь комплекса предполагала объем перевалки 200 тыс. тонн в год.

В 2012 году компания сообщила, что сроки строительства сдвинулись, в частности, из-за затянувшейся процедуры оформления земельного участка, получения разрешения на строительство, финансовых вопросов.

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