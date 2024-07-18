Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Изменение границ морского порта Усть-Луга
18.07.2024

Изменение границ морского порта Усть-Луга

    • Распоряжением правительства России от 12.06.2024 № 1480-р внесены изменения в границы морского порта Усть-Луга.

    Как поясняет пресс-служба «Росморпорта», корректировки связаны с расширением границ участка №7, в части земель морского порта, в целях строительства объектов инфраструктуры обеспечения деятельности многофункционального морского перегрузочного терминала, специализирующегося на хранении и перевалке минеральных удобрений, рудно-металлургической продукции, угля, прочих насыпных и генеральных грузов, мощностью 13 млн тонн в год.

    Одновременно распоряжением правительства России скорректированы границы участка №2 акватории морского порта Усть-Луга в целях создания новой якорной стоянки №11Б. В настоящее время на этом участке проводятся мероприятия по обследованию дна, в том числе на предмет поиска взрывоопасных предметов, для принятия решения о необходимости проведения дноуглубительных работ. На новой якорной стоянке смогут безопасно отстаиваться суда, следующие в морской порт Усть-Луга, в ожидании дальнейшей разгрузки, а также в целях бункеровки и снабжения при следовании в иные российские морские порты в восточной части Финского залива.

    Кроме того, в границы территории морского порта включен участок №3 акватории морского порта. В пределах этого участка располагается якорная стоянка №10А. Якорная стоянка, рассчитанная на 16 якорных мест для отстоя судов длиной 320 м, шириной 50 м и осадкой в грузу до 15 м, предназначена для оптимизации процесса прохождения обязательных пограничных и таможенных формальностей перед непосредственной швартовкой судов к причалам в морском порту Усть-Луга для проведения на них погрузочно-разгрузочных работ.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2024
    На Морской коллегии обсудили развитие Азово-Черноморского направления
    Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел очередное заседание Морской […]
    Азово-Черноморский бассейнГраницы портаМорская коллегия развитие
    0
    13.03.2024
    Изменены границы морского порта Оля
    Распоряжением Правительства России №329-р от 14 февраля 2024 года внесены изменения в границы морского […]
    Границы портаизменениеМорской торговый порт Оля
    0
    20.02.2024
    Правительство расширило территорию морского порта Тамань
    В границы морского порта Тамань включены дополнительные земельные участки, которые необходимы для строительства перевалочного […]
    АммиакГраницы портакомплекс по перевалкерасширение
    0
    12.04.2024
    Изменение границ морского порта Тамань
    В границы морского порта включат участки строящегося терминала по перевалке минеральных удобрений.
    Границы портаизменениеРосморпортТамань
    0
    26.03.2024
    Изменение границ порта Калининград
    Из границ морского порта исключают территорию бывшего Калининградского судостроительного завода «Балтика».
    Границы портаизменениеКалининград
    0
    26.01.2024
    Мощности морских портов по итогам 2023 года увеличены на 68,2 млн тонн
    В рамках проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
    Модернизацияморской перегрузочный комплекспорт "Суходол"портовая инфраструктура
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.07.2024 Финансовые и операционные показатели OOCL в первом полугодии 2024
    17.07.2024 Доступность срочного тоннажа крайне ограничена
    16.07.2024 Объем морских контейнерных перевозок на трейде Азия – Мексика растет
    16.07.2024 Top 26-50 контейнерных линий, H1 2024
    16.07.2024 Контейнерооборот морских портов Китая в январе-мае 2024
    15.07.2024 Федеральная морская комиссия США застопорила создание альянса Maersk и Hapag-Lloyd
    Госрегулирование Показать всё
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    08.07.2024 Продлено временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •