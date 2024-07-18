Изменение границ морского порта Усть-Луга

Распоряжением правительства России от 12.06.2024 № 1480-р внесены изменения в границы морского порта Усть-Луга.

Как поясняет пресс-служба «Росморпорта», корректировки связаны с расширением границ участка №7, в части земель морского порта, в целях строительства объектов инфраструктуры обеспечения деятельности многофункционального морского перегрузочного терминала, специализирующегося на хранении и перевалке минеральных удобрений, рудно-металлургической продукции, угля, прочих насыпных и генеральных грузов, мощностью 13 млн тонн в год.

Одновременно распоряжением правительства России скорректированы границы участка №2 акватории морского порта Усть-Луга в целях создания новой якорной стоянки №11Б. В настоящее время на этом участке проводятся мероприятия по обследованию дна, в том числе на предмет поиска взрывоопасных предметов, для принятия решения о необходимости проведения дноуглубительных работ. На новой якорной стоянке смогут безопасно отстаиваться суда, следующие в морской порт Усть-Луга, в ожидании дальнейшей разгрузки, а также в целях бункеровки и снабжения при следовании в иные российские морские порты в восточной части Финского залива.

Кроме того, в границы территории морского порта включен участок №3 акватории морского порта. В пределах этого участка располагается якорная стоянка №10А. Якорная стоянка, рассчитанная на 16 якорных мест для отстоя судов длиной 320 м, шириной 50 м и осадкой в грузу до 15 м, предназначена для оптимизации процесса прохождения обязательных пограничных и таможенных формальностей перед непосредственной швартовкой судов к причалам в морском порту Усть-Луга для проведения на них погрузочно-разгрузочных работ.

Фото: ФГУП «Росморпорт»