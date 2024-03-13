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Изменены границы морского порта Оля
13.03.2024

Изменены границы морского порта Оля

    • Распоряжением Правительства России №329-р от 14 февраля 2024 года внесены изменения в границы морского порта Оля, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

    Корректировки связаны с изменением площади участка №5 морского порта путем расширения его площади за счет включения дополнительных земель, а также включением в состав участка №5 трех ранее выделенных участков №11, №15 и №16 территории морского порта Оля.

    Как поясняют в Росморпорте, в пределы территории морского порта Оля были включены новые земельные участки, на которых располагаются зернохранилище, водопровод, ж/д пути, канализация, коммуникации.

    В частности, в пределы территории морского порта Оля включены 2 земельных участка Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» общей площадью 0,7 га, которые ранее были за пределами границ морского порта, на которых располагается комплекс очистных сооружений морского порта Оля, включая водопроводы и канализацию для сточных вод, емкости для очищенных сточных вод, резервуары для дождевых сточных вод, линии электропередач и иные объекты инфраструктуры.

    Астраханский филиал ФГУП в морском порту Оля использует 20 земельных участков общей площадью 62,3 га, что составляет 18,2% от общей территории морского порта, отметили в Росморпорте.

    Изменены границы морского порта ОляИзменены границы морского порта Оля

    Схемы и фото: ФГУП «Росморпорт»


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