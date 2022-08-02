Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая партия зерна из Оля в Иран
02.08.2022

Первая партия зерна из Оля в Иран


    • К концу 2023 года планируется запустить терминалы на первой очереди строительства портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Астраханской области.

    По словам гендиректор ОЭЗ «Лотос» Сергея Милушкина, в октябре из Астраханской области в Иран отправится первая партия зерна. В настоящее время в области проходит первый этап обустройства ОЭЗ. Там уже завершается подготовка территории площадью 40 га.

    «К сентябрю всё будет готово для начала строительства инфраструктуры, также к обустройству причалов приступит якорный резидент ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» с партнёрами из Иран, – сказал С.Милушкин. – Здесь будут построены контейнерный, зерновой и масляный терминалы. Мы планируем уже в октябре отсюда по временной схеме начать отгрузку зерна в Иран. ООО «ПЛК «Каспий» поставит туда всё необходимое оборудование, и к концу 2023 года мы сможем принимать в портовой ОЭЗ контейнеры по маршруту МТК «Север – Юг» уже в полноценном режиме».

    «Контейнеризация грузов – это мировая тенденция, – подчеркнул он. – На сегодняшний день на территории регионов Российской Федерации, прилегающих к Каспийскому морю, специализированных контейнерных терминалов нет».

    Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин добавил, что развитие МТК «Север – Юг» имеет принципиальное значение для региона. «Мы активно работаем в этом направлении, а также занимаемся вопросами совершенствования портовой зоны», – сказал он.

    По проектным данным, новые терминалы на причалах №№8, 9 порта Оля смогут переваливать 3,2 млн тонн грузов в год, а к 2030 году с учётом строительства нового порта для перевалки контейнерных и других грузов – 8 млн тонн. Кроме того, ведутся переговоры с другими инвесторами, в том числе из Ирана, по обустройству нового порта.

    Напомним, осенью 2019 года правительство Астраханской области и ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» подписали соглашение о намерениях по созданию портовой особой экономической зоны. Согласно документу, компания «Каспий» планирует инвестировать не менее 15 млрд рублей в строительство частного порта для обработки контейнерных грузов, идущих через международный транспортный коридор «Север-Юг».

    Фото: портал правительства Астраханской области


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.05.2022
    В Астрахани запустили контейнерный сервис в Юго-Восточную Азию
    В Астраханском морском порту запущен новый сервис по доставке грузов из России в Юго-Восточную […]
    АстраханьБангладешИранконтейнерный сервис
    0
    16.06.2022
    ОЗК будет переваливать зерно через Приморский УПК
    Группа ОЗК и Приморский УПК подписали в рамках XXV Петербургского международного экономического форума соглашение […]
    ЗерноОЗКПриморский УПКСоглашение
    0
    23.06.2022
    Новый маршрут контейнерных поездов из Китая в Иран через Каспийское море
    20 июня из Иньчуаня на северо-западе КНР через Каспийское море в иранский порт Энзели […]
    ВидеоИранКитайКонтейнерный поезд
    0
    19.04.2022
    Первые поставки калийных удобрений через МТК «Север-Юг»
    Прошло порядка 10 составов с калийными удобрениями из Беларуси в Иран
    Астраханьминеральные удобренияМТК "Север-Юг"РЖД
    0
    09.06.2022
    ТОП-5 контейнерных портов Ирана, итоги 5 месяцев 2022
    По данные Портовой и морской организации Ирана (PMO), крупнейший контейнерный порт страны Шахид-Раджаи за […]
    Только для подписчиков
    2022ИранКонтейнерооборот
    0
    24.05.2022
    Что нужно для развития международного транспортного коридора «Север-Юг»
    21 мая в ходе рабочей поездки в Астраханскую область министр транспорта России Виталий Савельев […]
    АстраханьминтрансМТК "Север-Юг"
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.08.2022 Maersk снова повышает прогноз
    02.08.2022 Запущен контейнерный поезд из Хэфэя в Будапешт
    02.08.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2022
    02.08.2022 Первый контейнерный поезд из Шанхая в Среднюю Азию
    01.08.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 18 июля 2022 года
    01.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    01.08.2022 О создании Главного управления Севморпути
    01.08.2022 Продлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    29.07.2022 Упрощен порядок строительства пограничных пунктов пропуска
    27.07.2022 Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти