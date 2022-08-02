Первая партия зерна из Оля в Иран

К концу 2023 года планируется запустить терминалы на первой очереди строительства портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Астраханской области.

По словам гендиректор ОЭЗ «Лотос» Сергея Милушкина, в октябре из Астраханской области в Иран отправится первая партия зерна. В настоящее время в области проходит первый этап обустройства ОЭЗ. Там уже завершается подготовка территории площадью 40 га.

«К сентябрю всё будет готово для начала строительства инфраструктуры, также к обустройству причалов приступит якорный резидент ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» с партнёрами из Иран, – сказал С.Милушкин. – Здесь будут построены контейнерный, зерновой и масляный терминалы. Мы планируем уже в октябре отсюда по временной схеме начать отгрузку зерна в Иран. ООО «ПЛК «Каспий» поставит туда всё необходимое оборудование, и к концу 2023 года мы сможем принимать в портовой ОЭЗ контейнеры по маршруту МТК «Север – Юг» уже в полноценном режиме».

«Контейнеризация грузов – это мировая тенденция, – подчеркнул он. – На сегодняшний день на территории регионов Российской Федерации, прилегающих к Каспийскому морю, специализированных контейнерных терминалов нет».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин добавил, что развитие МТК «Север – Юг» имеет принципиальное значение для региона. «Мы активно работаем в этом направлении, а также занимаемся вопросами совершенствования портовой зоны», – сказал он.

По проектным данным, новые терминалы на причалах №№8, 9 порта Оля смогут переваливать 3,2 млн тонн грузов в год, а к 2030 году с учётом строительства нового порта для перевалки контейнерных и других грузов – 8 млн тонн. Кроме того, ведутся переговоры с другими инвесторами, в том числе из Ирана, по обустройству нового порта.

Напомним, осенью 2019 года правительство Астраханской области и ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» подписали соглашение о намерениях по созданию портовой особой экономической зоны. Согласно документу, компания «Каспий» планирует инвестировать не менее 15 млрд рублей в строительство частного порта для обработки контейнерных грузов, идущих через международный транспортный коридор «Север-Юг».

Фото: портал правительства Астраханской области