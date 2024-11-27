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Грузия внедряет «единое морское окно»
27.11.2024

Грузия внедряет «единое морское окно»

    • HPC Hamburg Port Consulting объявила о реализации проекта по разработке и внедрению «единого морского окна» в Грузии.

    Как сообщили SeaNews в компании, система успешно прошла проверку. Проект реализован в сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Prodevelop и местной Plisk Consulting.

    Цифровая платформа, пользователями которой являются более 400 человек, позволит отойти от бумажного документооборота, обеспечит прозрачность и межведомственную кооперацию, отмечают в Hamburg Port Consulting.

    Грузинское морское «Единое окно» разработано в полном соответствии с требованиями Международной морской организации и соответствует стандартам Европейского агентства морской безопасности.

    «Внедряя «единое окно», Грузия присоединяется к элитному клубу, в которое входят всего 2% морских администраций, которые полностью унифицировали и цифровизировали свои процессы», – подчеркнули в Hamburg Port Consulting.

    Фото: Hamburg Port Consulting


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