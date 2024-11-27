Грузия внедряет «единое морское окно»

HPC Hamburg Port Consulting объявила о реализации проекта по разработке и внедрению «единого морского окна» в Грузии.

Как сообщили SeaNews в компании, система успешно прошла проверку. Проект реализован в сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Prodevelop и местной Plisk Consulting.

Цифровая платформа, пользователями которой являются более 400 человек, позволит отойти от бумажного документооборота, обеспечит прозрачность и межведомственную кооперацию, отмечают в Hamburg Port Consulting.

Грузинское морское «Единое окно» разработано в полном соответствии с требованиями Международной морской организации и соответствует стандартам Европейского агентства морской безопасности.

«Внедряя «единое окно», Грузия присоединяется к элитному клубу, в которое входят всего 2% морских администраций, которые полностью унифицировали и цифровизировали свои процессы», – подчеркнули в Hamburg Port Consulting.

Фото: Hamburg Port Consulting