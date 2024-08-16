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Ørsted не будет поставлять судовое е-топливо из-за отсутствия спроса
16.08.2024

Ørsted не будет поставлять судовое е-топливо из-за отсутствия спроса

    • Датская нефтегазовая компания Ørsted не будет поставлять судовое е-топливо по проекту  FlagshipONE из-за отсутствия спроса, сообщает Maritime Executive.

    «Ørsted, специализирующийся в том числе и на производстве возобновляемой энергии, не смог получить контракт на поставки е-топлива со своего флагманского завода по приемлемой цене, тем самым компания обнажила проблемы на зарождающемся рынке альтернативного судового топлива, – пишет издание. – Ørsted отложила программу FlagshipONE».

    Проект FlagshipONE предполагал строительство завода по производству е-метанола. Это экологически чистое, углеродно-нейтральное, производимое с помощью электроэнергии топливо. Ожидалось, что Е-метанол с проекта FlagshipONE будет производиться с использованием возобновляемой электроэнергии и биогенного углекислого газа, уловленного на теплоэлектростанции Hörneborgsverket в городе Эрншёльдсвике (Швеция). Производство е-метанола планировалось начать в 2025 году в объеме 50 тыс. тонн в год.

    «Рынок е-топлива в Европе развивается медленнее, чем ожидалось, и мы приняли стратегическое решение снизить приоритетность наших усилий на этом рынке и прекратить реализацию FlagshipONE», — заявил президент группы и CEO Ørsted Мадс Ниппер.

    Компания не смогла заключить долгосрочные контракты на поставку е-топлива по приемлемой цене, и ей пришлось закрыть проект из-за убытков, которые были связаны с реализацией проекта FlagshipONE, в 220 млн долларов.

    «Одной из главных проблем судового е-топлива являются ожидаемые высокие цены, намного превышающие цены на традиционное топливо. Для того, чтобы сократить этот ценовой разрыв и создать спрос, нужны субсидии. Maersk, ярый сторонник метанола, недавно признал этипроблемы и подтвердил, что рассматривает другие виды биотоплива, а также  СПГ», – пишет издание.

    Фото: Maritime Executive / Ørsted


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