Поздравление RODIN GROUP

В очередной раз благодарю ИАА Sea News за представленную возможность обратиться перед Новым Годом к одной из крупнейшей аудиторий в сфере грузоперевозок и морского транспорта в нашей стране и подвести итоги уходящего года.

В этом году бренд RODIN GROUP уделил особое внимание вопросам, связанным с маломерным флотом: занимался толкованием ранее принятых норм права, занимался расширением линейки своих услуг. И теперь бренд может предоставить еще больше необходимых документов для покупки маломерного судна и его оформления в реестре маломерных судов.

Для проектов в сфере контейнерных грузоперевозок бренд договорился о сотрудничестве с несколькими ключевыми участниками рынка. Укрепил свои позиции в предоставлении сервиса при организации контейнерных доставок из Китая в Россию.

Поздравляю аудиторию ИАА Sea News с наступающим Новым Годом, тем, кто еще не знаком с моими интервью, которые я ранее давал в отношении рынка грузоперевозок, сейчас самое время ознакомиться с ними на сайте.

Основатель RODIN GROUP,

Денис Родин (г. Владивосток)