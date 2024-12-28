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Поздравление RODIN GROUP
28.12.2024

Поздравление RODIN GROUP

    • В очередной раз благодарю ИАА Sea News за представленную возможность обратиться перед Новым Годом к одной из крупнейшей аудиторий в сфере грузоперевозок и морского транспорта в нашей стране и подвести итоги уходящего года.

    В этом году бренд RODIN GROUP уделил особое внимание вопросам, связанным с маломерным флотом: занимался толкованием ранее принятых норм права, занимался расширением линейки своих услуг. И теперь бренд может предоставить еще больше необходимых документов для покупки маломерного судна и его оформления в реестре маломерных судов.

    Для проектов в сфере контейнерных грузоперевозок бренд договорился о сотрудничестве с несколькими ключевыми участниками рынка. Укрепил свои позиции в предоставлении сервиса при организации контейнерных доставок из Китая в Россию.

    Поздравляю аудиторию ИАА Sea News с наступающим Новым Годом, тем, кто еще не знаком с моими интервью, которые я ранее давал в отношении рынка грузоперевозок, сейчас самое время ознакомиться с ними на сайте.

     

    Основатель RODIN GROUP,

    Денис Родин (г. Владивосток)


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