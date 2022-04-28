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Новая контейнерная площадка на терминале Санкт-Петербург-Финляндский
28.04.2022

Новая контейнерная площадка на терминале Санкт-Петербург-Финляндский

    • На территории универсального городского терминала Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской железной дороги начала работу новая контейнерная площадка, сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

    Реализация проекта, по информации ОЖД, увеличила емкости хранения терминала в два раза до 1500 TEU. Кроме того, новая площадка позволяет сократить время обработки контейнерных поездов за счет разделения потока грузов по направлениям и двукратно увеличить прием-отправление с терминала до 40 контейнерных поездов в месяц.

    Видео: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.


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