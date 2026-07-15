Новая лаборатория в Макаровке

В ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова открыли новую лабораторию, которая позволит студентам изучать принцип работы судовых холодильных установок и криогенных систем, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

Студенты получат необходимые компетенции по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» в соответствии с международными требованиями.

Полученные знания и навыки станут основой для дальнейшего изучения низкотемпературных установок, используемых при перевозке сжиженных газов морем.

Лаборатория «Судовых холодильных установок и криогенных систем» будет использоваться в учебном процессе по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

Лаборатория открыта в рамках стратегического плана развития материально-технической базы научно-образовательного комплекса ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в год 150-летия университета.

«2026 год для университета особенный – мы отмечаем 150-летие со дня основания вуза. Открытие лаборатории – это продолжение многолетней дружбы Макаровки и ПАО «Совкомфлот», при поддержке которого создана лаборатория, с целью повышения качества подготовки кадров плавсостава», – отметил ректор ГУМРФ Сергей Соколов.

Проект реализован при поддержке стратегических партнёров ГУМРФ – ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Газпром».

Фото: Росморречфлот