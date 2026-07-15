Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новая лаборатория в Макаровке
15.07.2026

Новая лаборатория в Макаровке

    • Новая лаборатория в МакаровкеВ ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова открыли новую лабораторию, которая позволит студентам изучать принцип работы судовых холодильных установок и криогенных систем, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Студенты получат необходимые компетенции по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» в соответствии с международными требованиями.

    Полученные знания и навыки станут основой для дальнейшего изучения низкотемпературных установок, используемых при перевозке сжиженных газов морем.

    Лаборатория «Судовых холодильных установок и криогенных систем» будет использоваться в учебном процессе по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

    Новая лаборатория в Макаровке

    Лаборатория открыта в рамках стратегического плана развития материально-технической базы научно-образовательного комплекса ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в год 150-летия университета.

    «2026 год для университета особенный – мы отмечаем 150-летие со дня основания вуза. Открытие лаборатории – это продолжение многолетней дружбы Макаровки и ПАО «Совкомфлот», при поддержке которого создана лаборатория, с целью повышения качества подготовки кадров плавсостава», – отметил ректор ГУМРФ Сергей Соколов.

    Проект реализован при поддержке стратегических партнёров ГУМРФ – ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Газпром».

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.04.2026
    Образовательная инициатива Глобал Портс
    При поддержке Глобал Портс открыты учебные мастерские в Находкинском колледже.
    Глобал ПортсОбразование
    0
    18.05.2026
    Началась плавательная практика на паруснике «Мир»
    Первая смена
    МакаровкаМирПарусникиПлавательная практика
    0
    20.05.2026
    Санкт-Петербургская таможня открывает таможенный класс в Кингисеппе
    Профильное обучение будет реализовано по программе «Основы таможенного дела. Введение в профессию».
    ОбразованиеПрофильный классСанкт-Петербургская таможня
    0
    02.07.2026
    Макаровка подписала соглашение с Ассоциацией портов и судовладельцев речного транспорта
    Соглашение о сотрудничестве подписано на форуме «Река» в Чебоксарах.
    Ассоциация портов и судовладельцев речного транспортаМакаровкаРечные перевозкиСоглашение
    0
    14.05.2026
    Уникальный навигационный тренажёрный комплекс
    Открыт в ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова
    ГМУ им. адм. Ф.Ф.УшаковаОбразованиеТренажеры
    0
    14.07.2026
    МГУ им. адм. Г.И.Невельского выпустил операторов системы динамического позиционирования
    Впервые в России
    МГУ им. адм. Г.И.НевельскогоОбразованиеСистема динамического позиционирования
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 вырос на 22%
    14.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях
    14.07.2026 Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск
    13.07.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026
    09.07.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026
    Госрегулирование Показать всё
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    13.07.2026 Контрабандные ящерицы на польской границе
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    10.07.2026 Электронное декларирование коррупции не помеха
    09.07.2026 Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •