«Газпром нефть» подарила Макаровке оборудование

«Газпромнефть Марин Бункер» и Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова реализовали совместный проект по укреплению материально-технической базы учебно-тренажерных центров (УТЦ). Как сообщили SeaNews в компании, по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» предприятие помогло приобрести оборудование для Морского учебно-тренажерного центра в Санкт-Петербурге и УТЦ Беломорско-Онежского филиала Университета в Петрозаводске.

Благодаря социальному партнерству учебная база тренажерных центров пополнилась спасательным плотом, костюмами для сохранения тепла в воде, пожарным и подводным снаряжением, которое помогает обучать курсантов и моряков навыкам реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности человеческой жизни на море.

В Санкт-Петербурге были приобретены и включены в учебный процесс элементы экипировки членов групп разведки и борьбы с огнем (каски, фонари и сапоги пожарного), а также средства защиты органов дыхания при работе в задымленных помещениях (маски панорамные и легочные автоматы). В УТЦ Беломорско-Онежского филиала приобрели гидрокостюмы и спускаемый морской плот на 12 человек для отработки навыков оставления судна.

«Мы вкладываем ресурсы не только в текущие проекты, но и в наших будущих сотрудников, многие из которых учатся в «Макаровке» и тренируются на приобретаемом при нашей поддержке оборудовании – сказал генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Антон Соболев. – Оснащение учебно-тренажерных центров ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова элементами реального судового оснащения способствует повышению практической ценности учебного процесса, позволяет будущим морякам и специалистам нефтегазового сектора отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

