150 лет ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
19.05.2026

    • Официальное поздравление Ассоциации выпускников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

    Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

    От имени Ассоциации выпускников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова сердечно поздравляем всех представителей транспортной отрасли с замечательной датой — 150-летием нашего университета!

    19 мая 2026 года «Макаровка» — именно так с огромным уважением и теплотой называют вуз в профессиональной среде — отмечает свой полуторавековой юбилей. За 150 лет наш университет прошёл славный путь, став не просто кузницей кадров, а подлинным символом качества морского и транспортного образования в России.

    Имя, которое обязывает

    Наш вуз носит имя Степана Осиповича Макарова — русского военно-морского деятеля, героя Русско-японской войны, океанографа, полярного исследователя, кораблестроителя, вице-адмирала. Человека, чьи идеи и разработки опережали время.

    Именно Макаров в 1876 году предложил оснастить быстроходный пароход паровыми катерами с минным вооружением, чтобы атаковать неприятеля в темноте. Именно он, размышляя о тактических трудностях, создаваемых льдами, выдвинул идею постройки мощного ледокола, который, по его словам, «откроет дверь» России в Ледовитый океан. Под руководством Макарова при участии Д.И. Менделеева был построен легендарный ледокол «Ермак», который успешно прошёл испытания, освободил из ледового плена несколько пароходов и совершил первое плавание в Северный Ледовитый океан.

    Макаров инициировал развитие радиосвязи на Дальнем Востоке, создал один из первых надёжных батометров для исследования Мирового океана, а главное — разработал теорию непотопляемости корабля, настаивая на выделении её в отдельную научную дисциплину. Его наследие живёт в каждом, кто выходит в море.

    Кузница лидеров транспортной отрасли

    Сегодня ГУМРФ — один из ключевых центров подготовки кадров для транспортной отрасли России. Университет располагает уникальной инфраструктурой, включая знаменитый тренажёрный центр на Охте — один из крупнейших и самых современных в Европе, где курсанты и специалисты отрабатывают навыки управления судами, навигацию, швартовку и действия в нештатных ситуациях на высокоточных симуляторах. Сильная теоретическая база сочетается здесь с передовой тренажёрной подготовкой и реальной практикой.

    Выпускники «Макаровки» занимают ключевые и высокие позиции в ведущих транспортных компаниях страны и мира. Они руководят крупнейшими портами, флотскими компаниями, логистическими операторами и таможенными службами. Выпускники возглавляют управления в государственных корпорациях, работают в самых ответственных узлах международных цепочек поставок, обеспечивают бесперебойную работу морского, речного и железнодорожного транспорта. И где бы они ни находились — их узнают по выправке, надёжности и верности традициям.

    «Макаровка» воспитала поколения профессионалов, на которых держится вся транспортная артерия России.

    Для каждого из нас

    Для каждого выпускника «Макаровка» — это больше чем alma mater. Это место, где начиналась взрослая жизнь, где мы обрели друзей, профессию и дело всей жизни. Здесь нас учили не бояться штормов, брать на себя ответственность и уверенно держать курс, каким бы сложным ни был маршрут.

    Уважаемые коллеги!

    Благодарим вас за многолетнее сотрудничество, за вклад в развитие транспортной отрасли и за то, что вы остаётесь частью большой семьи «Макаровки». Пусть традиции нашего университета живут и крепнут, а флаг alma mater всегда гордо реет над морями, реками и дорогами России.

    С юбилеем! С 150-летием ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова! ⚓️

    PS: Дорогие выпускники УМТ, МТМ, ИМТМ! Приглашаем вас на Встречу поколений, которая состоится 22 мая 2026 года в Учебном городке №4 на Косой линии В.О., 15А. Приходите — будем рады видеть каждого в этот юбилейный год!

    С глубоким уважением,
    Ассоциация выпускников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова


