150 лет ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

Официальное поздравление Ассоциации выпускников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Ассоциации выпускников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова сердечно поздравляем всех представителей транспортной отрасли с замечательной датой — 150-летием нашего университета!

19 мая 2026 года «Макаровка» — именно так с огромным уважением и теплотой называют вуз в профессиональной среде — отмечает свой полуторавековой юбилей. За 150 лет наш университет прошёл славный путь, став не просто кузницей кадров, а подлинным символом качества морского и транспортного образования в России.

Имя, которое обязывает

Наш вуз носит имя Степана Осиповича Макарова — русского военно-морского деятеля, героя Русско-японской войны, океанографа, полярного исследователя, кораблестроителя, вице-адмирала. Человека, чьи идеи и разработки опережали время.

Именно Макаров в 1876 году предложил оснастить быстроходный пароход паровыми катерами с минным вооружением, чтобы атаковать неприятеля в темноте. Именно он, размышляя о тактических трудностях, создаваемых льдами, выдвинул идею постройки мощного ледокола, который, по его словам, «откроет дверь» России в Ледовитый океан. Под руководством Макарова при участии Д.И. Менделеева был построен легендарный ледокол «Ермак», который успешно прошёл испытания, освободил из ледового плена несколько пароходов и совершил первое плавание в Северный Ледовитый океан.

Макаров инициировал развитие радиосвязи на Дальнем Востоке, создал один из первых надёжных батометров для исследования Мирового океана, а главное — разработал теорию непотопляемости корабля, настаивая на выделении её в отдельную научную дисциплину. Его наследие живёт в каждом, кто выходит в море.

Кузница лидеров транспортной отрасли

Сегодня ГУМРФ — один из ключевых центров подготовки кадров для транспортной отрасли России. Университет располагает уникальной инфраструктурой, включая знаменитый тренажёрный центр на Охте — один из крупнейших и самых современных в Европе, где курсанты и специалисты отрабатывают навыки управления судами, навигацию, швартовку и действия в нештатных ситуациях на высокоточных симуляторах. Сильная теоретическая база сочетается здесь с передовой тренажёрной подготовкой и реальной практикой.

Выпускники «Макаровки» занимают ключевые и высокие позиции в ведущих транспортных компаниях страны и мира. Они руководят крупнейшими портами, флотскими компаниями, логистическими операторами и таможенными службами. Выпускники возглавляют управления в государственных корпорациях, работают в самых ответственных узлах международных цепочек поставок, обеспечивают бесперебойную работу морского, речного и железнодорожного транспорта. И где бы они ни находились — их узнают по выправке, надёжности и верности традициям.

«Макаровка» воспитала поколения профессионалов, на которых держится вся транспортная артерия России.

Для каждого из нас

Для каждого выпускника «Макаровка» — это больше чем alma mater. Это место, где начиналась взрослая жизнь, где мы обрели друзей, профессию и дело всей жизни. Здесь нас учили не бояться штормов, брать на себя ответственность и уверенно держать курс, каким бы сложным ни был маршрут.

Уважаемые коллеги!

Благодарим вас за многолетнее сотрудничество, за вклад в развитие транспортной отрасли и за то, что вы остаётесь частью большой семьи «Макаровки». Пусть традиции нашего университета живут и крепнут, а флаг alma mater всегда гордо реет над морями, реками и дорогами России.

С юбилеем! С 150-летием ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова! ⚓️

PS: Дорогие выпускники УМТ, МТМ, ИМТМ! Приглашаем вас на Встречу поколений, которая состоится 22 мая 2026 года в Учебном городке №4 на Косой линии В.О., 15А. Приходите — будем рады видеть каждого в этот юбилейный год!

С глубоким уважением,

Ассоциация выпускников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова