100 лет паруснику «Крузенштерн»

Учебный парусник «Крузенштерн» отмечает 100-летний юбилей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале.

Построенный на немецкой верфи в 1925 году барк изначально носил имя «Padua». По информации Росрыболовства, сальной парусник водоизмещением 6400 тонн, который мог брать в свои трюма 4 тыс. тонн груза, работал на «Капгорновской» линии между Европой и Южной Америкой. Из Европы судно доставляло генеральные грузы, из Южной Америки (портов Чили) – селитру. До второй мировой войны «Падуя» сделала 17 коммерческих рейсов, в том числе два из них в Австралию. Ходило судно исключительно под парусами, так как не имело двигателя.

После окончания второй мировой войны странами-победительницами – СССР, США и Великобританией было принято решение поделить германский флот, и в 1946 году парусник по репарации был передан Советскому Союзу. Под флагом ВМФ СССР барк получил новое имя в честь адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна – руководителя первой российской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, ученого-гидрографа, воспитателя целой плеяды российских мореплавателей.

В 1959-1961 годах «Крузенштерн» прошел капитальный ремонт и дооборудование на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе (КМОЛЗ), на нем были установлены два главных двигателя общей мощностью 1600 л.с. После ремонта в составе отряда учебных судов ВМФ на Балтийском море в течение 5 лет экспедиционно-океанографическое судно «Крузенштерн» выполняло научно-исследовательские работы в Атлантическом океане по программе Академии наук СССР и одновременно обеспечивало морскую практику военно-морских учебных заведений.

В июне 1967 года учебный парусник «Крузенштерн» вышел из порта Рига в свой первый рейс под вымпелом флота рыбной промышленности СССР. В январе 1973 года, пройдя ремонт, переоборудование и модернизацию, обновленное учебное парусное судно «Крузенштерн» вошло в состав Балтийского отряда учебных судов в порту Рига, став флагманом учебного флота Министерства рыбного хозяйства СССР. В 1983 году «Крузенштерн» передали из Балтийского отряда учебных судов в порту Рига производственному объединению рыбной промышленности «Эстрыбпром» в порту Таллинн.

В 1991 году согласно приказу Министерства рыбного хозяйства судно было перевдано от объединения Калининградскому высшему инженерному морскому училищу (ныне – Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота).

За 40 лет под флагом флота рыбной промышленности России барк «Крузенштерн» совершил 115 рейсов, посетил более 130 портов, полсотни стран мира на всех континентах, за исключением Антарктиды. За это время судно прошло более 700 тысяч морских миль. На борту учебного барка прошли плавательную практику более 15 тысяч курсантов и студентов морских учебных заведений России.

С 1974 года учебный барк «Крузенштерн» регулярно принимает участие в различных международных событиях и мероприятиях, которые организует Международная организация парусной подготовки (STI) и другие морские организации разных стран. «Крузенштерн» совершил два кругосветных плавания (1995-1996 и 2005-2006гг.) и принял участие в Международной трансатлантической экспедиции 2009-2010гг.

Барк «Крузенштерн» является обладателем приза Cutty Sark и был посланником Российской Федерации на Зимних Олимпийских играх в канадском Ванкувере в 2010 и в 2014 году в Сочи.

Фото: Росрыболовство, Минтранс