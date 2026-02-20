Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 14 февраля 2026 года №139, которым утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог».
Как сообщает пресс-служба Правительства, о принятом решении М.Мишустин сообщил на заседании Правительства 19 февраля. «Внедрение современных инструментов станет основой для более точного моделирования транспортных потоков, принятия решений по модернизации инфраструктуры. Вырастет и безопасность логистических операций благодаря обеспечению в реальном времени цифровой прослеживаемости грузов на всём пути их следования», – сказал он, добавив, что в конечном счёте создание новой платформы будет способствовать повышению прозрачности и эффективности грузовых перевозок.
Платформа призвана стать единой площадкой для взаимодействия участников транспортно-логистической деятельности и органов государственного управления. Планируется, что «ГосЛог» объединит цифровые логистические сервисы и станет службой «одного окна» для выдачи перевозчикам разрешительных и товаросопроводительных документов, что позволит бизнесу увеличить скорость и объёмы поставок необходимых товаров. Кроме того, платформа позволит повысить безопасность грузоперевозок – контроль на всём пути следования груза от отправителя до получателя будет цифровым.
Новый ресурс будет включать в себя различные информационные подсистемы, в том числе:
- «Цифровой паспорт перевозки»,
- «Механизмы “единого окна„»,
- «Цифровой профиль участника»,
- «Информационное взаимодействие»,
- «Придание юридической значимости»,
- «Ведение реестров объектов транспортно-логистической инфраструктуры и транспортных средств»,
- «Единая геоинформационная система»,
- «Обеспечение безопасности информации»,
- «Единая база нормативно-справочной информации».
Оператором платформы определён Минтранс.
С 1 марта на базе «ГосЛога» должен заработать реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, смогут зарегистрироваться в системе с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Постановление о порядке формирования и ведения этого реестра будет подписано в ближайшее время.
постановление от 14 февраля 2026 года №139
Фото: пресс-служба Правительства РФ