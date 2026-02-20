Информационно-аналитическое агентство
Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
20.02.2026

Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»

    • Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 14 февраля 2026 года №139, которым утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог».

    Как сообщает пресс-служба Правительства, о принятом решении М.Мишустин сообщил на заседании Правительства 19 февраля. «Внедрение современных инструментов станет основой для более точного моделирования транспортных потоков, принятия решений по модернизации инфраструктуры. Вырастет и безопасность логистических операций благодаря обеспечению в реальном времени цифровой прослеживаемости грузов на всём пути их следования», – сказал он, добавив, что в конечном счёте создание новой платформы будет способствовать повышению прозрачности и эффективности грузовых перевозок.

    Платформа призвана стать единой площадкой для взаимодействия участников транспортно-логистической деятельности и органов государственного управления. Планируется, что «ГосЛог» объединит цифровые логистические сервисы и станет службой «одного окна» для выдачи перевозчикам разрешительных и товаросопроводительных документов, что позволит бизнесу увеличить скорость и объёмы поставок необходимых товаров. Кроме того, платформа позволит повысить безопасность грузоперевозок – контроль на всём пути следования груза от отправителя до получателя будет цифровым.

    Новый ресурс будет включать в себя различные информационные подсистемы, в том числе:

    • «Цифровой паспорт перевозки»,
    • «Механизмы “единого окна„»,
    • «Цифровой профиль участника»,
    • «Информационное взаимодействие»,
    • «Придание юридической значимости»,
    • «Ведение реестров объектов транспортно-логистической инфраструктуры и транспортных средств»,
    • «Единая геоинформационная система»,
    • «Обеспечение безопасности информации»,
    • «Единая база нормативно-справочной информации».

    Оператором платформы определён Минтранс.

    С 1 марта на базе «ГосЛога» должен заработать реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, смогут зарегистрироваться в системе с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Постановление о порядке формирования и ведения этого реестра будет подписано в ближайшее время.

    постановление от 14 февраля 2026 года №139

    Фото: пресс-служба Правительства РФ


